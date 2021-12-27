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醫院陪病放寬了！「4特殊情況」可有2人陪同　最新篩檢規定一次看

記者蕭筠／台北報導

醫院陪病有條件放寬了！中央流行疫情指揮中心今（27）日宣布，鑒於國際疫情持續嚴峻及Omicron新型變異株之威脅增加，並考量住院陪病特殊需求，已於12月24日發函周知全國醫療院所調整醫院門禁管制及強化住院病人之陪病者接種疫苗規範，其中，住院病人陪病人數維持1人，但病人若為兒童、老人等符合4特殊情形者，陪病人數上限到2人，但每名住院病人之陪病者公費篩檢仍為1名。

▲▼陪病新規定。（圖／指揮中心提供）

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中央流行疫情指揮中心宣布調整陪病者疫苗接種規範及篩檢措施，針對陪病人數部分，每名住院病人之陪病人數維持以1人為原則，但若病人為兒童（12歲以下）、老人（65歲以上）、身心障礙、或經醫療機構評估有必要者等4特殊情形，陪病人數上限得為2人，惟每名住院病人之陪病者公費篩檢仍為1名。

篩檢規定部分，完成疫苗應接種劑次達14天（含）以上之陪病者，可免除入院篩檢及每周定期篩檢；未完成疫苗應接種劑次達14天（含）以上之陪病者，自明年1月1日起，入院進行公費篩檢（每名住院病人之陪病者限1名公費），且每周定期進行自費篩檢；自明年2月1日起入院篩檢改為自費篩檢，且每周定期進行自費篩檢。

至於篩檢方式則可選公費篩檢方式為抗原快篩或PCR核酸檢驗2擇1，或同時執行；自費篩檢方式為抗原快篩（含家用快篩）或PCR核酸檢驗，若為「確定病例符合檢驗解除隔離條件且距發病日3個月內」，得免除前述篩檢。

指揮中心提醒，由於醫院屬於高感染傳播風險場域，為降低疾病在院內傳播風險，籲請民眾儘速完成完整疫苗接種。於疫情期間儘量避免不必要的陪病或探病，建議以視訊或電話方式替代實地探視，若仍有陪病或探病需要，應配合實名登記及院方相關管理措施。陪（探）病人員須不具COVID-19相關症狀，亦未曾接觸確診個案或具相關公共場所活動史；且進入醫療機構務必全程佩戴口罩、遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節、落實手部衛生，以降低交互感染風險，保障自身及病人安全。

▲ 新北53間醫院、142家護理之家 20日起禁止探 病、陪病限1人。（圖／新北市衛生局提供）

▲陪病放寬。（示意圖／新北市衛生局提供）

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