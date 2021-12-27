酒駕摧毀1家4口！年邁父母見愛女最後一面　雙眼哭腫：真的好心痛

記者吳世龍／高雄報導

高雄38歲黃姓男子26日三度酒駕，撞上正要過馬路前往愛河霓虹派對市集的一家四口，導致媽媽范女當場慘死。檢方27日中午12時許相驗死者遺體，范女父母從新竹南下趕抵殯儀館後相當悲痛，年邁的母親無法接受女兒離世的事實，頻頻落淚，須人攙扶，而在離開殯儀館前，更是忍不住情緒悲憤說道，「對方很惡劣要嚴懲，希望我女兒是最後一個，真的很心痛」。

▲高雄二寶媽遭酒駕撞死，年邁父母難以接受女兒死訊，雙眼哭腫。（圖／記者吳世龍攝）

這起事故發生在26日晚間，有2次酒駕紀錄的黃男酒後執意要開車回家，沒想到就在晚間7時20分經過河東路、國民街口時，於國賓飯店前撞上過馬路的林姓一家四口，導致母親范女(37歲)當場死亡，15歲的林姓長女雙腿骨折、全口牙齒掉落，林父及13歲的次女也全身多處擦挫傷，幸3人送醫治療後目前生命徵象均穩定。

檢警今相驗死者范女遺體，而范女年邁的父母悲痛從新竹趕赴殯儀館見女兒最後一面。兩老事後受訪表示，女兒嫁到高雄10多年，平常很會撒嬌，因為女兒愛吃媽媽煮的菜，范母便經常做便當寄到高雄，讓她品嘗媽媽味。

范母回憶起2人最後一次通話，女兒還開心的向她表示，她煮的菜很好吃，很開心能吃到媽媽煮的菜，但沒想到這卻成了母女間的最後一通電話，也讓范母忍不住情緒，哭喊，「對方很惡劣要嚴懲，希望我女兒是最後一個，不要再發生這樣的事，我真的很心痛，很難過」。