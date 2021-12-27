　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

6山友秀「千元鈔」攻頂致敬　玉山白雪皚皚！鄭明典讚：雄偉壯麗

▲玉山積雪。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

▲玉山氣象站員工忙著清掃太陽能板上的積雪。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

生活中心／台北報導

中央氣象局持續發布低溫特報，玉山於今天（12/27）凌晨下起大雪，至今天上午9時左右已經有兩公分厚的積雪。中央氣象局局長鄭明典也表示，今天清晨玉山大雪，仍有山友登頂玉山北峰，六名山友也高舉千元大鈔的毛巾，與身後積雪的玉山進行合影。

玉山氣象站表示，今天清晨3時15分玉山開始下雪，至3時50分停雪。但5時20分左右又開始降雪，降雪持續至今天上午9時30分停止，目前玉山氣象站附近積雪已達2公分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象局局長鄭明典也分享，今天一早仍有山友在風雪中前往玉山北峰頂的玉山氣象站，「厲害了！這種天氣，玉山北峰還有訪客上門！」玉山氣象站也隨即為山友燒炭火，一同取暖。

▲玉山積雪。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

▲六名山友舉起千元大鈔毛巾，向玉山致敬。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

此外，玉山積雪也重現千元大鈔背面玉山白頭的景緻，待天色稍亮也有六名山友登頂，並手持千元大鈔毛巾合影。鄭明典也打趣表示，山友正在實踐「向山致敬」，「沒有對山的熱情，這種天氣，哪上得了玉山。玉山風口下碎石坡很難走的！」

鄭明典隨後也放出一支玉山氣象站工作人員的影片，為了維護供電，玉山氣象站同仁仍要再風雪中掃除太陽能板上的積雪，才能維持氣象站的運作。以及一張來自玉山氣象站的攝影，分享白雪皚皚的玉山山頭：「這是我們的玉山，雄偉壯麗，好美！」

▲玉山積雪。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

▲玉山積雪。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

ET快訊
1／4零時起入境改持「2日內PCR陰性報告」　以採檢日計算
快訊／指揮中心宣布：二級警戒延長到1／10
快訊／空手道團染疫再+1！增16例境外　今本土+0　
快訊／陳其邁探視被撞姊妹　長庚允諾協助醫療費用
LIVE／空手道團11人確診「基因定序結果」　陳時中最新說明
綜藝天王星二代「誰小孩家教最好？」　網讚他：真清流
酒駕男自稱光電廠作業員　真相起底：「半套店長」專吸女人血
尼加拉瓜總統「沒收我國資產」！　轉交北京
台美會竟「倒掛」我國國旗！　路人傻眼：是投降還淪陷？
咖啡聚會就他灌半瓶威士忌！　醉駕男開BMW職業曝
冷氣團襲台！　張育成穿短袖喊熱：睡覺還要開冷氣

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「數位新冠病毒健康證明」來了！　12／28上午8時開放下載

1／4零時起入境改持「2日內PCR陰性報告」　以「採檢日」計算！

快訊／境外突破性感染今增11例！　打AZ、莫德納最多

館長不忍了！　酸爆民進黨「酒駕不修法」：只會抗中保台

快訊／指揮中心宣布：二級警戒延長到1／10

快訊／空手道團染疫再+1！今本土+0　增16例境外

鐵粉「力宏王」曬多年驚人收藏　網笑：吾疆那戶你捐了扇門吧

LIVE／空手道團11人確診「基因定序結果」　陳時中最新說明

2022年首道曙光在蘭嶼！　全台景點「迎日出」時刻表一次看

多花1／3金額採購「台灣新高粱」！　金酒掛保證：販售不會漲價

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

失控婦持拖鞋「隨機攻擊學生妹」　跟進火鍋店大鬧！店長霸氣護人

鹿希派凌晨「夜店外吸大麻」被逮　10萬交保！雙手合十不發一語離開

迪麗熱巴被催婚..妙回「我怎會沒人要？」　跟楊洋「沙漠之吻」真相：都在吃土XD

名車國道用生命狂硬切下交流道 超車失敗夾兩大車中間場面驚險

徐若瑄「被道歉」仰頭落淚！　 陷網路霸凌後遺症…最新發文鼻酸了

出血14天就醫...驚見「肝臟有胚胎」　醫師看超音波傻眼：從來沒看過

「數位新冠病毒健康證明」來了！　12／28上午8時開放下載

1／4零時起入境改持「2日內PCR陰性報告」　以「採檢日」計算！

快訊／境外突破性感染今增11例！　打AZ、莫德納最多

館長不忍了！　酸爆民進黨「酒駕不修法」：只會抗中保台

快訊／指揮中心宣布：二級警戒延長到1／10

快訊／空手道團染疫再+1！今本土+0　增16例境外

鐵粉「力宏王」曬多年驚人收藏　網笑：吾疆那戶你捐了扇門吧

LIVE／空手道團11人確診「基因定序結果」　陳時中最新說明

2022年首道曙光在蘭嶼！　全台景點「迎日出」時刻表一次看

多花1／3金額採購「台灣新高粱」！　金酒掛保證：販售不會漲價

「數位新冠病毒健康證明」來了！　12／28上午8時開放下載

1／4零時起入境改持「2日內PCR陰性報告」　以「採檢日」計算！

快訊／境外突破性感染今增11例！　打AZ、莫德納最多

館長不忍了！　酸爆民進黨「酒駕不修法」：只會抗中保台

快訊／指揮中心宣布：二級警戒延長到1／10

BTS柾國突傳熱戀大7歲李侑菲！女方發聲：只認識過SUGA

快訊／空手道團染疫再+1！今本土+0　增16例境外

Lexus全新電動概念車現身台北信義區　超囂張外觀讓網友驚呆了

以人為本安全宜居　智慧交通永續優雅台南古都

快訊／酒駕撞飛一家4口！陳其邁探視姊妹　允諾院方協助醫療費用

15歲女月事沒來過...醫見「暗黑祕密」　媽落淚坦承：我想要男嬰

生活熱門新聞

她夢到「七爺八爺」嚇醒　隔天問爸才知原因

快訊／合歡山今晨下大雪　鏟雪車出動

北北基宜大雨！今晨10.4℃凍全台　連假天氣出爐

外送員不敢「上樓送餐」原因超心酸！她PO文釣出一票受害者

請3天休9天！一張圖看「2022請假攻略」

快訊／合歡山武嶺「停車場大亂鬥」　傻眼畫面曝光

低溫開敞篷被酸　北宜G乳女神解答

名醫揭「最強疫苗組」！不是2劑AZ+莫德納

高中運動褲改窄「緊到脫不下來」！　2照狂掀回憶殺

台大五姬近況曝　他點出「最亮眼那個一路跌撞」

爸聞到檀香味「聽1句話」夜奔醫院坐鎮！救下女兒一命

某科大傳僅存1學院　教育部要求改技術學院

今晨10.2℃！下波冷空氣接力　跨年降雨熱區曝

8縣市低溫特報　跨年又有冷空氣

更多熱門

相關新聞

BMW男酒駕撞死人！　父女最新傷勢曝

BMW男酒駕撞死人！　父女最新傷勢曝

高雄市前金區26日晚間7點多發生一起車禍，38歲黃姓男子酒後駕駛BMW，在河東路國賓飯店前撞上一家四口，造成37歲范姓女子送醫不治，林姓姊妹和爸爸分受重傷。經送醫救治後，姊姊等候開刀，爸爸和妹妹在加護病房治療，3人目前生命跡象均穩定，由於3人持續接受手術及後續治療，恐怕還不知道酒駕已奪去母親的性命。

醋夫丟汽油彈縱火！害前妻老闆全身60％燒燙傷

醋夫丟汽油彈縱火！害前妻老闆全身60％燒燙傷

PO「聖誕節喝起來」　惡男3度酒駕釀1死3傷

PO「聖誕節喝起來」　惡男3度酒駕釀1死3傷

前方追撞他剎停後方也撞了　2女騎士倒地送醫

前方追撞他剎停後方也撞了　2女騎士倒地送醫

8氣象站創入冬低溫紀錄　玉山積雪達2公分

8氣象站創入冬低溫紀錄　玉山積雪達2公分

關鍵字：

玉山玉山氣象站鄭明典山友積雪

讀者迴響

熱門新聞

福原愛不倫…親媽震怒拒同住「挺江宏傑」

5萬元匯錯戶頭急了　解法曝光

B群「早上or睡前吃」最有效？專家解答　讓網友驚呆了

蔡哥台上告白泱泱「這樣我們就適合了」

「無照牙醫」收3.4萬替人裝假牙！

BMW酒駕撞一家4人　母亡女兒重傷

果粉必學！iPhone使用1年「電池健康度100%」4方式曝光

作詞人之妻上育兒網外遇　小王開視訊電愛DY

遭酒駕男撞死！雙寶媽臉書曬一家4口幸福照

《全明星》李芷婷親回應「很少去練習」

A型人少吃肉！「血型減肥法」大公開

她夢到「七爺八爺」嚇醒　隔天問爸才知原因

鹿希派等不到10萬交保！

徐若瑄被道歉仰頭落淚　陷霸凌後遺症

酒駕撞一家四口1死3傷！網怒：公投啊

更多

最夯影音

更多
北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭
北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

失控婦持拖鞋「隨機攻擊學生妹」　跟進火鍋店大鬧！店長霸氣護人

失控婦持拖鞋「隨機攻擊學生妹」　跟進火鍋店大鬧！店長霸氣護人

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面