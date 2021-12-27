▲玉山氣象站員工忙著清掃太陽能板上的積雪。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

生活中心／台北報導

中央氣象局持續發布低溫特報，玉山於今天（12/27）凌晨下起大雪，至今天上午9時左右已經有兩公分厚的積雪。中央氣象局局長鄭明典也表示，今天清晨玉山大雪，仍有山友登頂玉山北峰，六名山友也高舉千元大鈔的毛巾，與身後積雪的玉山進行合影。

玉山氣象站表示，今天清晨3時15分玉山開始下雪，至3時50分停雪。但5時20分左右又開始降雪，降雪持續至今天上午9時30分停止，目前玉山氣象站附近積雪已達2公分。

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氣象局局長鄭明典也分享，今天一早仍有山友在風雪中前往玉山北峰頂的玉山氣象站，「厲害了！這種天氣，玉山北峰還有訪客上門！」玉山氣象站也隨即為山友燒炭火，一同取暖。

▲六名山友舉起千元大鈔毛巾，向玉山致敬。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

此外，玉山積雪也重現千元大鈔背面玉山白頭的景緻，待天色稍亮也有六名山友登頂，並手持千元大鈔毛巾合影。鄭明典也打趣表示，山友正在實踐「向山致敬」，「沒有對山的熱情，這種天氣，哪上得了玉山。玉山風口下碎石坡很難走的！」

鄭明典隨後也放出一支玉山氣象站工作人員的影片，為了維護供電，玉山氣象站同仁仍要再風雪中掃除太陽能板上的積雪，才能維持氣象站的運作。以及一張來自玉山氣象站的攝影，分享白雪皚皚的玉山山頭：「這是我們的玉山，雄偉壯麗，好美！」

▲玉山積雪。（圖／翻攝自鄭明典臉書）