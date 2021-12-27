離奇連環撞畫面曝！前方追撞他剎停後方也撞了　2女騎士倒地

記者張君豪／新北報導

新北市汐止區大同路2段禮門街口又發生一起小客車剎車導致後方一機車剎停不及追撞，接著後方再一汽車剎停，結果一輛機也追撞的「連環撞」意外，這起機車追撞車禍造成兩名機車騎士受傷，所幸傷勢均不嚴重，整起車禍意外仍由警方調查釐清中。

▲汐止區大同路2段禮門街口27日上午發生機車追撞，造成2名女騎士受傷車禍意外。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止區大同路2段禮門街口27日上午發生一起機車追撞2女騎士受傷車禍意外。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警方調查，當時張姓駕駛（男、52歲）開車從大同路2段往台北方向行駛，因前方車輛剎車他跟著剎停，導致後方騎乘普通重機車的黃姓女騎士（54歲）追撞，後方李男駕駛自小客車看到車禍剎停，沒想到後方另輛機車也剎車不及撞上，導致機車騎士李女（22歲）倒地受傷，李女雙腳擦傷遭救護車送往汐止國泰醫觀察，李、黃兩名女騎士傷勢均無大礙。

汐止警方到場緊急蒐證後排除車禍現場，經查4名汽機車駕駛並無酒駕情事，這起4車追撞導致兩人送醫意外車禍警方正依交通事故處理程序調查。

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