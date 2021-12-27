台北新竹8氣象站創入冬低溫紀錄　玉山成銀白世界積雪2公分

▲合歡山今天清晨迎來降雪，今天一整天都有降雪機會。（圖／松雪樓提供）

記者許維寧／台北報導

大陸冷氣團發威！受到華南雲雨區影響水氣充足，今天清晨玉山、合歡山再度飄雪。中央氣象局表示，今天（12/27）受冷氣團影響本島包括台北站在內5個局屬氣象站都測得今年入冬以來新低溫，離島澎湖、金門、馬祖等局屬氣象站也測得入冬以來低溫紀錄。今天北部至東北部2500公尺以上高山仍有飄雪機會，民眾若要追雪務必注意行車安全。

中央氣象局預報員陳伊秀表示，今天受到大陸冷氣團影響，本島局屬氣象站基隆市12.4度、台北市12.3度、新竹市11.9度、台中梧棲12.8度、台東成功15.8度都創下今年入冬以來新低溫紀錄；離島測站中澎湖15.0度、金門8.8度、馬祖6.4度同樣創下今年入冬新低。

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玉山氣象站表示，今天清晨3時15分玉山開始下雪，至3時50分停雪。但5時20分左右又開始降雪，降雪持續至今天上午9時30分停止，目前玉山氣象站附近積雪已達2公分。

▲玉山排雲山莊降雪。（圖／玉山國家公園管理處提供）

陳伊秀表示，今天持續受到大陸冷氣團和華南雲雨區影響，北部至東北部2500公尺以上高山、中部3000公尺以上高山仍有飄雪機會，今天雪山、合歡山、玉山等仍有機會贏來降雪。明天白天起冷氣團減弱，降雪機率將會隨之減少。

但氣象局也提醒，即便沒有遇到下雪，但2500公尺以上的高山仍會有路面結冰、冰霜、霧淞等自然景象，民眾若要上山還需留意行車安全。