林佳龍自豪林靜儀民調勝出一籌　號召鐵馬車隊力挺「雙林雙贏」

▲台灣智庫共同創辦人林佳龍出席「台灣正青，鐵馬前行」行前記者會 。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

台中市第二選舉區立委補選、無黨籍立委林昶佐罷免案將於明年1月9日投票，前交通部長林佳龍號召規劃組成鐵馬車隊，在投票日前一週由南向北串聯。林佳龍受訪時表示，這一場補選的投票率是關鍵，民進黨參選人林靜儀的民調已經勝出一籌，「可是選舉也是一種動員比賽」。

林佳龍與民進黨立委陳亭妃、陳歐珀等人27日上午在民進黨中央黨部前召開「台灣正青，鐵馬前行」行前記者會，與會者包括台南市議員蔡旺詮、台北市議員陳怡君、林世宗、新北市議員李坤城、賴秋媚、陳啟能、林銘仁、陳科名等人。

林佳龍表示，這次的活動主軸為「台灣正青，鐵馬前行，守護國家，民主同騎」，台灣在2016年民進黨執政之後，在國際上更加發光發熱，和民主陣營國家有更多的交流合作，並且共同對抗威權陣營，就是「台灣正青」的體現。

陳亭妃則說，在總統蔡英文的努力之下，台灣在國際上的表現與各國對台灣的支持，目前國際情勢對台灣是順風看漲，但台灣卻有惡鄰居，又有配合中國裡應外合的政黨及政治人物，把台灣搞得像逆風狀態，讓台灣國內局勢無法穩定。

陳亭妃強調，現在大家要破風而行，就如同台灣雖有政黨扯後腿，但有台灣人民當後盾，一樣能在國際上更強大，他們會將這股「逆風前進」的力量趁勝追擊，為台灣再衝一波。

▲前交通部長林佳龍號召規劃組成鐵馬車隊，在投票日前一週由南向北串聯 。（圖／記者李毓康攝）



林佳龍認為，林靜儀正在對抗盤根錯節的地方派系，他們希望用「台灣正青」的力量，幫助林靜儀打倒國民黨參選人顏寬恆，以及其背後所代表的黑色勢力。

林佳龍也提及，林昶佐在立法院外交及國防委員會，守護台灣的國防自主與強化外交關係，卻面臨報復性罷免行動，鐵馬隊將帶著台灣要邁向正常國家的信念，力挺在明年1月9日要「雙林雙贏」。

陳亭妃強調，她會用體力和意志力騎滿全程，感謝許多台派在公投日力挺台灣，這次要繼續凝聚台灣的力量勇往直前，她知道連續三天的逆風而騎非常艱難，不過這就是對這塊土地的堅持，要讓大家看到台灣的韌性與活力，希望藉著鐵馬隊「南氣北補」，在明年1月9日繼續贏得台灣的勝利。

林佳龍受訪時指出，林靜儀團隊要全力以赴爭取勝利，這一場補選的投票率是關鍵，林靜儀在民調的對比上已經勝出一籌，可是選舉也是一種動員比賽，所以現在已經進入到巷戰，全力在催票。

林佳龍也透露，很多人希望台灣能夠有更深化的民主，不要再有派系、黑金及權錢交易，「很多人都想要來盡力，所以我們進入到巷戰」，並且安排所有有聲量的朋友們，能夠到路口、市場和所有有人的地方，能夠做林靜儀的化身。

林佳龍表示，他相信集合全民的力量，一定可以打贏這場台中市第二選舉區的立委補選，「我們是審慎樂觀，就是要把票催出來」。

▼民進黨立委陳亭妃 。（圖／記者李毓康攝）

