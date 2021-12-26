顏寬恒批林靜儀競選影片：讓年輕人仇富反商成「綠衛兵」

▲顏寬恒質疑對手林靜儀是否要如法泡製共產黨在大陸文化大革命時所為，將台灣的年輕人操作成「綠衛兵」。（圖／顏寬恒競選總部提供）

記者白珈陽／台中報導

中二選區立委補選倒數2周，民進黨籍候選人林靜儀近日在臉書發表競選影片，內容指對手顏寬恒出生就擁有多筆房產、一般年輕人只能打拚繳房貸，籲游子返鄉投票。對此，國民黨籍候選人顏寬恒26日表示，林靜儀用不實影片，企圖影響年輕人，讓年輕人仇富反商造成社會撕裂，民進黨將這些納入競選主軸，是否要如法炮製共產黨在大陸文化大革命所操作的紅衛兵，將台灣的年輕人操作成「綠衛兵」。

顏寬恒表示，他已多次聲明，競選主軸應回到台中第二選區地方發展與需求，但對手竟將他對NCC提出告訴和質疑的影片，納入她的競選主軸，用這些不實影片企圖影響年輕人，讓年輕人仇富反商。另外，民進黨執政後，台灣經濟一路敗壞，低所得高房價也都在民進黨執政時產生，不知改進檢討。

顏寬恒說，對手竟然用這種政治操作方式，把這些如同當時共產黨在大陸文化大革命一樣，操縱紅衛兵打倒地主、打倒資本家、打倒企業家，是否利用製造年輕人的世代對立、族群對立，激起年輕人的仇富反商的情結造成社會撕裂。林靜儀和民進黨是否要如法炮製共產黨在大陸所操作紅衛兵一樣，在台灣施行把台灣年輕人操作成綠衛兵。

媒體詢問，對於林靜儀指控若不是國民黨搞罷免和公投，中二選區也不用三個月選三次。顏寛恒說，公投和罷免都是人民的直接民意展現，也是人民的權利，從這樣的言行當中更可以看出，是不是如果公投發起的對象是民進黨都可以，罷免的對象是民進黨就都不行？這樣的言論和主張，直接表明林靜儀和民進黨就是要沒收公投。