又是酒駕！暗夜載妹「飛進」公園　撞斷告示牌4輪朝天釀2傷

▲游男酒駕飛車衝入公園內。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

42歲游姓男子參加晚宴後，26日凌晨酒後駕駛自小客載著張姓女子，在桃園市樹仁二街與建新T字路口時轉彎不及，直接衝入建新公園內，撞斷告示牌後翻覆成四輪朝天，游男與張女受到擦傷經包紮無大礙，但游男酒測值達0.74Mg/L，已超過標準值，全案依公共危險罪嫌移請偵辦。

▲車輛撞壞告示牌。（圖／桃園警分局提供）

警方表示，昨日凌晨3時40分許，游姓男子參加朋友宴會喝了威士忌後，駕駛自小客沿桃園區樹仁二街往建新街方向行駛，疑因車速過快加上路況不熟，於樹仁二街與建新路T字路口轉彎不及，直接衝入建新公園內，撞斷告示牌後翻覆。

▲車輛撞壞告示牌後翻成四輪朝天。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局大樹派出所巡邏員警發現後立即進行救援，並通報消防人員到場協助救護，幸好游男及其同車女性友人僅受輕微擦傷，經初步包紮並無大礙，經警方實施酒測，游男酒測值為0.74Mg/L，已超過標準值，全案依公共危險罪嫌移請偵辦。

警方呼籲民眾，歲末年終參加尾牙宴會，飲酒後請搭乘大眾運輸工具或計程車，或請車輛代駕人員協助駕駛，切勿酒後駕車，危害自身及他人安全。

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