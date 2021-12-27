天倫夢碎！雙寶媽臉書常曬一家4口幸福照　女兒親臉可愛照成絕響

記者賴文萱／高雄報導

高雄38歲黃姓男子26日三度酒駕，撞上正要過馬路前往愛河霓虹派對市集的一家四口，導致1死3輕重傷。其中，37歲的范姓母親傷重不治，她的臉書上常曬一家四口的幸福合照，沒想到卻天倫夢碎，而15歲女兒也被撞到雙腿骨折、全口牙掉落重傷仍在住院。

▲遭酒駕男撞死，死者臉書曝光，常曬一家4口幸福照。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲黃男坐在路邊喊冷，要求警員讓他先穿上外套。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

這起離譜車禍發生在26日晚間7點20分，黃男喝酒後，駕駛BMW行經河東路、國民街路口，卻在國賓飯店前撞上正在過斑馬線的一家四口，導致范姓母親（37歲）傷重不治、15歲林姓女兒全口牙齒掉落重傷，另外2人也分別受到輕重傷。

▲▼遭酒駕男撞死，死者臉書曝光，常曬一家4口幸福照。（圖／記者賴文萱翻攝）

范姓死者臉書曝光，經常分享一家4口幸福合照，和女兒們的相片也被親友稱讚「好像孩子們的姊姊」。而她26日凌晨也才剛PO文分享網路文章「婚姻問題？避嫌成了必修課程」、「終於想明白，我總是忍不住吼孩子的真正原因」。沒想到當晚一家出遊，卻因車禍導致天人永隔，天倫夢碎。

▼▲事故現場滿地都是散落物。

然而，肇事的黃男當下好像還未意識到闖下大禍，甚至以怕冷為由，坐在路邊要求警員讓他先穿外套，「你查嘛，我真的很冷，讓我穿一下衣服」，走起路來搖搖晃晃，需要警員攙扶才能坐上警車。

警方調查，黃男事發之後的酒測值高達1.24毫克，他駕車前曾在咖啡店喝酒，還自備高濃度烈酒，並堅持上路才會釀禍，而且他在2006年、2009年間都有酒駕被取締的紀錄，如今三度酒駕造成嚴重傷亡，全案將朝不確定故意殺人罪、酒駕肇事致死方向偵辦。

此外，由於黃男拒絕夜間偵訊，26日晚間被移送時，面對媒體追問，「為何要酒駕？你知道你撞死人了嗎？」他才一度腳軟，低頭說對不起。

▲黃男被移送時一度腿軟道歉。（圖／記者陳宏瑞攝）

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