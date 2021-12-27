比照「殺手級」重刑犯！三度酒駕男「上銬戴腳鐐」押解分局

記者賴文萱、陳羿妏／高雄報導

高雄市前金區昨（26日）晚間發生一起死亡車禍，一名38歲黃姓男子三度酒駕撞上范姓一家四口，釀1死3傷慘劇。事件爆發後，高雄市長陳其邁相當震怒，要求警方從嚴偵辦。對此，黃嫌稍早從拘留所押解至分局時，除了上手銬，亦上腳鐐，等級可說是比照殺手級的重刑犯。

▲▼黃嫌上腳鐐。（圖／記者賴文萱翻攝）

這起車禍發生在26日晚間7時20分，當時黃嫌駕駛BMW行經高雄市前金區河東路、國民街路口，在國賓飯店前撞上正在過斑馬線的一家四口，導致范姓母親（37歲）傷重不治、15歲林姓女兒全口牙齒掉落重傷，另外2人也分別受到輕重傷。

然而，黃嫌當下好像還未意識到闖下大禍，甚至以怕冷為由，坐在路邊要求警員讓他先穿外套，「你查嘛，我真的很冷，讓我穿一下衣服」，走起路來搖搖晃晃，需要警員攙扶才能坐上警車。

▲車禍現場。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

警方調查，黃嫌酒測值達每公升1.24毫克，他駕車前曾在咖啡店喝酒，還自備高濃度烈酒，並堅持上路才會釀禍，而且他在2006年、2009年間都有酒駕被取締的紀錄，如今三度酒駕造成嚴重傷亡，全案將朝不確定故意殺人罪、酒駕肇事致死方向偵辦。

對此，高雄市長陳其邁得知此事，感到相當憤怒，並立即下達指令從嚴、儘速依法偵辦。今（27日）上午，黃嫌從拘留所被押解至新興分局偵訊，除了上手銬，亦上腳鐐，等級可說是比照「殺人級」重刑犯。

另外，黃嫌的同車友人趙姓男子昨晚也到案說明，並表示當下有規勸黃嫌，且自身並無飲酒，欲協助駕車載黃嫌返回住家，但黃嫌堅稱可以駕車，隨即將車鑰匙拿走。警方詢問後依《道路交通處罰條例》35條第8項告發，處罰緩600元至3000元。

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