大陸新增本土確診162例　西安規定農村「每戶2天1人外出2小時」

▲西安大學生25日雪中排隊做核酸檢測 。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸新冠疫情仍在擴散，26日新增確診200例，本土個案佔162例，其中152例在陝西。西安市此輪疫情累計485人確診，今（27）日12時將啟動新一輪核酸篩查。為防止疫情向農村外溢，西安嚴格規定農村居家隔離人員管控各項措施，包括農村家庭每戶只能2天1人外出2小時。

據大陸國家衛健委今早通報，26日新增200例確診，境外佔38例，其中廣西12例，上海11例，廣東5例，北京2例，天津2例，湖南2例，四川2例，浙江1例，河南1例；含15例由無症狀感染者轉為確診病例。

本土確診共新增162例，包括陝西152例，其中西安市150例、咸陽市1例、渭南市1例；廣西7例，均在防城港市；浙江1例，在紹興市；廣東1例，在東莞市；四川1例，在成都市。含5例由無症狀感染者轉為確診病例，均在廣西。

截至25日24時，西安市累計報告本土確診病例485例。西安市疫情防控指揮部26日晚公告，稱據全市核酸篩查結果，西安市防疫工作形勢依然嚴峻複雜，市疫情防控指揮部決定，12月27日12時將啓動新一輪核酸篩查。

▲西安全市大清消 。（圖／視覺中國）

另外，針對農村疫情防控嚴峻複雜的形勢，西安嚴格落實農村居家隔離人員管控各項措施，包括安排專人包抓管理，同時保障隔離人員物資供應，真正做到「足不出戶、服務上門」；封閉期間，要求每戶兩天一人外出2小時，做好出入時間登記，進行就近就地採購，降低感染風險。

春節臨近，西安也倡導「就地過年」，宜靜不宜動，對農村確實要返鄉過節人員，要求區縣提前做好摸排，並向村組報備，提供48小時內核酸檢測陰性證明，返鄉後立即落實管控措施等要求。

▲西安市官方26日下午5時宣布，從當日下午6時起，全市範圍將展開全面消殺。（圖／視覺中國）

截至12月26日24時，大陸現有確診病例2158例，其中重症病例13例；累計治癒出院病例94483例；累計死亡病例4636例；累計報告確診病例101277例，現有疑似病例6例；累計追蹤到密切接觸者1410265人，尚在醫學觀察的密切接觸者52281人。