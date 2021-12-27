　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全球女機師僅佔5％！她21歲開波音737　6年挑戰「空中女王」成功

▲▼27歲的德科洛普（Kim De Klop）是波音747-400副機長。（圖／翻攝自IG／737pilotgirl）

▲27歲的德科洛普（Kim De Klop）是波音747-400副機長。（圖／翻攝自IG／737pilotgirl，下皆同）

記者張方瑀／綜合報導

許多人都有著「男生是機師、女生是空服員」的刻板印象，事實上女性機師確實只佔了全球機師人數的5％，但比利時一名金髮碧眼的女子打破了這個印象，她在21歲就能駕駛波音737。現年27歲的她，已經躍升成「空中女王」波音747-400的副機長，距離機長只差500個飛行時數。

▲▼27歲的德科洛普（Kim De Klop）是波音747-400副機長。（圖／翻攝自IG／737pilotgirl）

現年27歲的德科洛普（Kim De Klop）來自比利時，她在19歲那年立志成為一名機師，並在羅馬尼亞培訓兩年後，在21歲時能夠駕駛波音737，並在廉航藍色航空（Blue Air）服務。德科洛普說，「每當我說自己在航空業工作時，人們問的第一個問題都是『你是空服員嗎？』當我說我是機師時，他們都會感到不可置信。」

德科洛普在2017年離開藍色航空前往挪威，並遇見了伴侶威廉（William），當時威廉是一名實習機師。在挪威航空工作3年後就遇上了新冠疫情，所以兩個人決定換到比利時「挑戰空運公司」（Challenge Aircargo）任職，德科洛普也開始駕駛有「空中女王」之稱的波音747-400。

▲▼27歲的德科洛普（Kim De Klop）是波音747-400副機長。（圖／翻攝自IG／737pilotgirl）

她表示，波音737的重量只有80噸，而波音747-400則重達400噸，「一開始真的太嚇人了，但我很快就適應新機型了。」儘管擔任貨運機師還是能讓她周遊列國，但她現在最大的夢想就是回到挪威，晉升到左側正機長的位置。

在挪威要成為一名機長的首要門檻是，飛行時數必須有4000小時，德科洛普現在已經有3500小時，而她的男友威廉只有2500小時，這意味著德科洛普能夠搶先男友一步成為機長。

►禁員工上班手機充電！　超摳門老闆嗆「偷電」：發現就扣薪
►「哥吉拉」大鬧商店、五角大廈證實UFO影片！CNN盤點今年8精彩時刻
►寒流狂襲日本！暴雪吞噬列車半個車門被堵　網開門傻眼：艾莎救命

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

ET快訊
瑜珈女師與人夫車遊！她嬌喊「練得比較硬哦」　正宮客訴反挨告
再抽iPhone13！　「一年份衛生棉」天天12點限時抽
快訊／板橋+1足跡遍佈板南線！　採檢結果出爐
酒駕撞一家四口！姊牙齒全斷妹顱內出血　仍不知慈母死訊
LIVE／酒駕男撞碎4口天倫夢　臉書曾PO「聖誕節當然喝起來
限時3天！超商「美式、拿鐵第2杯11元」優惠一次看
快訊／陳其邁震怒！要求酒駕修法「扣車+殺人罪論處」
全台首例！北部某科大「剩1學院」　教育部將令改名
酒駕男撞死人「臉書曝光」！　囂張喊：聖誕節當然是喝起來
逆轉！林俊傑遭曖昧點名　網改口「文中所講不是JJ」瘋傳被騙了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

Google空拍驚見「幽浮墜毀」南極洲！直徑40m　冰層炸出心型巨洞

73歲婦莫名劇痛就醫　X光照出腹中藏2公斤重「7個月大石胎」35年

全球女機師僅佔5％！她21歲開波音737　6年挑戰「空中女王」成功

5歲童後院玩耍被鬥牛犬「利牙咬脖」　爆血慘死奶奶目睹無法阻止　

寒流狂襲日本！暴雪吞噬列車半個車門被堵　網開門傻眼：艾莎救命

「哥吉拉」大鬧商店、五角大廈證實UFO影片！CNN盤點今年8精彩時刻

禁員工上班手機充電！　超摳門老闆嗆「偷電」：發現就扣薪

以色列展開「第4劑疫苗」百人試驗　Omicron攻入加薩走廊首確診

不是疫情！　比爾蓋茲曝2022最擔心「這件事」：我也無解

日本海上軍力聯合訓練！　日媒曝：設想「他國」佔領釣魚臺

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

失控婦持拖鞋「隨機攻擊學生妹」　跟進火鍋店大鬧！店長霸氣護人

鹿希派凌晨「夜店外吸大麻」被逮　10萬交保！雙手合十不發一語離開

名車國道用生命狂硬切下交流道 超車失敗夾兩大車中間場面驚險

徐若瑄「被道歉」仰頭落淚！　 陷網路霸凌後遺症…最新發文鼻酸了

新郎丟捧花引發「男賓客逃難潮」　瞬間湧向門口笑翻網：是有多怕？

出血14天就醫...驚見「肝臟有胚胎」　醫師看超音波傻眼：從來沒看過

Google空拍驚見「幽浮墜毀」南極洲！直徑40m　冰層炸出心型巨洞

73歲婦莫名劇痛就醫　X光照出腹中藏2公斤重「7個月大石胎」35年

全球女機師僅佔5％！她21歲開波音737　6年挑戰「空中女王」成功

5歲童後院玩耍被鬥牛犬「利牙咬脖」　爆血慘死奶奶目睹無法阻止　

寒流狂襲日本！暴雪吞噬列車半個車門被堵　網開門傻眼：艾莎救命

「哥吉拉」大鬧商店、五角大廈證實UFO影片！CNN盤點今年8精彩時刻

禁員工上班手機充電！　超摳門老闆嗆「偷電」：發現就扣薪

以色列展開「第4劑疫苗」百人試驗　Omicron攻入加薩走廊首確診

不是疫情！　比爾蓋茲曝2022最擔心「這件事」：我也無解

日本海上軍力聯合訓練！　日媒曝：設想「他國」佔領釣魚臺

許下大聯盟夢想！「五冠王」山本由伸在家鄉發表抱負

彰化超多有錢人？他逛「古蹟豪宅」嚇傻...內行揭歷史真相

疫情燒不停！西安再增150例確診　張伯禮預計「1月下旬控制住」

1.31%房貸息恐難拿到！銀行正調高利率　1.35%起跳

喝掉千座101！「2021台人最愛外送美食」揭曉　甜不辣、鍋貼也上榜

6山友秀「千元鈔」攻頂 致敬　玉山白雪皚皚！鄭明典讚：雄偉壯麗

民進黨「6年級好同事」雨中力挺　林昶佐：相較國民黨立委格外溫暖

元旦連假蘇花湧車潮！首尾2日最高峰　大眾運輸較自駕省1小時

快訊／柯文哲AZ混打第三劑BNT　直喊這次打1cc針頭「怎麼這麼痛」

歐陽娜娜「花瓣仙女裝」獲好評！　微曬胸前陰影甜辣破表

國際熱門新聞

聖誕老人到！今晚10:41通過台北

杜特蒂：台海若開戰 菲律賓將保持中立

英食腦囚犯「漢尼拔」　孤獨困地牢38年慘況曝

比爾蓋茲曝：2022年最擔心這件事

Pornhub熱門關鍵詞曝！這個聖誕大家都在看她

人類拉拔長大　猩猩野放遭同類打死

2021最受歡迎網站：TikTok

緬甸大屠殺至少35具焦屍　聯合國要求調查

印度製麵廠「鍋爐爆炸」7人亡！瓦礫下挖出肢解遺體

嗆女警：把妳臉拍下來！　他反被胡椒噴霧射滿臉

他聖誕節Call In嗆拜登5個字！　下場慘

以色列總理居家隔離　14歲女兒染疫

女房仲帶看屋「遭連開數槍」當場死亡

立陶宛抗中！　議員：民主是不可跨越的紅線

更多熱門

相關新聞

「台南神秘光球」高清照曝光　3萬英呎上空直擊

「台南神秘光球」高清照曝光　3萬英呎上空直擊

昨晚有個「神秘光球」飛越台南西港上空，短短37秒影片掀起熱議，有人笑說是外星人過境，也有網友猜測，是對岸在射火箭。一名機師就在3萬英呎上空目擊，並拍下多張珍貴畫面，讓人嘆為觀止。

南海驚現UFO編隊？12神秘光點整齊群舞後消失

南海驚現UFO編隊？12神秘光點整齊群舞後消失

機師染疫同機3組員採檢陰性　華航：檢疫未違規

機師染疫同機3組員採檢陰性　華航：檢疫未違規

華航機師自美返台驚傳確診！　同班組員已匡列急篩檢

華航機師自美返台驚傳確診！　同班組員已匡列急篩檢

起底前華航副機師　女友曾當他面要跳樓

起底前華航副機師　女友曾當他面要跳樓

關鍵字：

波音機師機長波音737波音747

讀者迴響

熱門新聞

5萬元匯錯戶頭急了　解法曝光

蔡哥台上告白泱泱「這樣我們就適合了」

福原愛不倫…親媽震怒拒同住「挺江宏傑」

「無照牙醫」收3.4萬替人裝假牙！

BMW酒駕撞一家4人　母亡女兒重傷

《全明星》李芷婷親回應「很少去練習」

果粉必學！iPhone使用1年「電池健康度100%」4方式曝光

A型人少吃肉！「血型減肥法」大公開

鹿希派等不到10萬交保！

徐若瑄被道歉仰頭落淚　陷霸凌後遺症

酒駕撞一家四口1死3傷！網怒：公投啊

B群「早上or睡前吃」最有效？專家解答　讓網友驚呆了

肢體老師逆風挺　曝王力宏私下暖舉

茄子蛋唱到一半「背景被切成感謝名單」

陶晶瑩夫妻赴美陪女兒過年！荳荳「長髮飄逸」近況曝光

更多

最夯影音

更多
北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭
北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

失控婦持拖鞋「隨機攻擊學生妹」　跟進火鍋店大鬧！店長霸氣護人

失控婦持拖鞋「隨機攻擊學生妹」　跟進火鍋店大鬧！店長霸氣護人

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面