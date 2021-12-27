全球女機師僅佔5％！她21歲開波音737　6年挑戰「空中女王」成功

▲27歲的德科洛普（Kim De Klop）是波音747-400副機長。（圖／翻攝自IG／737pilotgirl，下皆同）



記者張方瑀／綜合報導

許多人都有著「男生是機師、女生是空服員」的刻板印象，事實上女性機師確實只佔了全球機師人數的5％，但比利時一名金髮碧眼的女子打破了這個印象，她在21歲就能駕駛波音737。現年27歲的她，已經躍升成「空中女王」波音747-400的副機長，距離機長只差500個飛行時數。

現年27歲的德科洛普（Kim De Klop）來自比利時，她在19歲那年立志成為一名機師，並在羅馬尼亞培訓兩年後，在21歲時能夠駕駛波音737，並在廉航藍色航空（Blue Air）服務。德科洛普說，「每當我說自己在航空業工作時，人們問的第一個問題都是『你是空服員嗎？』當我說我是機師時，他們都會感到不可置信。」

德科洛普在2017年離開藍色航空前往挪威，並遇見了伴侶威廉（William），當時威廉是一名實習機師。在挪威航空工作3年後就遇上了新冠疫情，所以兩個人決定換到比利時「挑戰空運公司」（Challenge Aircargo）任職，德科洛普也開始駕駛有「空中女王」之稱的波音747-400。

她表示，波音737的重量只有80噸，而波音747-400則重達400噸，「一開始真的太嚇人了，但我很快就適應新機型了。」儘管擔任貨運機師還是能讓她周遊列國，但她現在最大的夢想就是回到挪威，晉升到左側正機長的位置。

在挪威要成為一名機長的首要門檻是，飛行時數必須有4000小時，德科洛普現在已經有3500小時，而她的男友威廉只有2500小時，這意味著德科洛普能夠搶先男友一步成為機長。

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