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南海驚現UFO編隊？12神秘光點閃耀白光　雲層中整齊群舞後1秒消失

▲▼UFO。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲一名機師在南海上空拍到12個疑似是UFO的神秘光點。此為示意圖，與本新聞無關。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者葉睿涵／編譯

最近有一名機師在飛行時，居然在南海上空拍到12個疑似是不明飛行物（UFO）的神秘光點。由於光點的行蹤詭異，而且消失得很快，因此機師認為，他拍到的是一個UFO編隊，於是將影片上傳到網路，瞬間引起熱議。

據《太陽報》報導，一名機師最近在飛越南海時，竟在海拔3萬9000英尺的高空見到幾個神秘光點在雲層中穿梭。一開始，他只見到眼前有9個白色光點在飛舞，不久後，9個光點變成了12個，而且正以一排4個的方式整齊地移動。

不久後，白色的神秘光點鑽入雲海中，然後又有3個不明物體在列隊外出重新出現。機師好奇地詢問身旁的同事，「在飛的那些東西究竟是什麼，它們看起來很奇怪」，可就在這時，光點和不明物體突然消失在他們的視野中，再也沒有出現。

機師事後將現場的畫面上傳到網路，並聲稱自己見到的應該是一個UFO編隊，瞬間吸引不少網友觀看。許多人訝異表示，這是史上最好的UFO影片，「真的很值得驚嘆」。

不過，由於拍到UFO的地點是富有主權爭議的南海，因此也有人認為，這些光點可能只是正在進行軍事演習的戰機所發射的照明彈。

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