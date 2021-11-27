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起底前華航副機師！下半身思考偷吃不擦嘴　女友曾當他面要跳樓

▲▼醉機師痛毆女騎士5萬元交保，有網友爆料看不下去直指「私生活更精彩」。（圖／投訴人提供）

▲副機師喝酒醉後當街痛毆女騎士5萬元交保，有網友爆料看不下去直指「私生活更精彩」。（圖／投訴人提供）

記者邱中岳／台北報導

曾在華航擔任副機師的樓姓男子，在2019年酒醉於公館一帶當街將女騎士攔下，甚至壓在地上痛毆，沒想到在26日又發生衝到路中間，不滿被女健身教練拉住，竟反手毆人造成女教練下巴受傷縫9針，但樓的狀況還不只一樁，曾經被女友抓包曖昧其他女性友人的簡訊。

據悉，華航樓姓副機師，在2019年2月酒醉當街毆打1名賴姓女騎士，事後又在26日凌晨時分，在認識的陳姓女健身教練陪同返家，因酒醉無法說明住處，甚至還衝到大馬路上，陳女緊急拉回卻反遭攻擊，造成陳女下巴到醫院縫了9針，最後也對樓提出傷害告訴。

該名知情人士進一步表示，畢業於北市明星高中的樓姓副機師原本有一位交往近1年的女友，但因多次被女友抓包劈腿，甚至還偷吃不擦嘴，當場遭女友發現與其他女性友人的親密鹹濕對話，甚至還向1名女性表明，「只想上妳，其他都不想。」

樓男甚至在交往期間還對其他女性朋友傳曖昧訊息，女生說到「如果上去你覺得會沒事嗎」，男子竟大膽回訊「應該會上床吧，沒辦法，我們就是互相吸引」，讓當時的女友感到相當無言。

樓男女友平時在國外工作，因遠距離戀愛，又承受不了對方不斷劈腿的壓力，期間還因為抓包偷吃而發生大小爭執，且爭吵時雙方還會爆發肢體上的推擠衝突，讓女友苦不堪言，最後在交往近1年後選擇分手。

據悉，樓姓副機師與前女友又因偷吃被抓包爆發口角，樓因此負氣離家與朋友跑去酒吧，返家後與前女友又爆發爭吵；前女友認為「我都忍讓你那麼久，你怎麼還不知悔改」，悲憤之下，還曾一度企圖從樓男住家墜樓輕生。

雖然樓男當下一把將前女友拉住，但卻說「你要這樣去別的地方，不要在我這裡」，還拿起手機報警處理，前女友見狀為阻止樓報案，拉扯間不慎將手機打掉在地。

樓男當場理智線斷裂，將前女友整個人摔往沙發，並壓在女友身上，勒住其脖子不斷狂甩對方巴掌，儘管對方使勁反抗仍不敵，直到警方上門後2人才停止打鬥。

但當時《東森新媒體ETToday》記者致電樓姓男子，對方接起電話後聽到記者表明身分後，隨即將電話掛上，因此無法取得樓姓機師回應。

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