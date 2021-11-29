機師染疫同機3組員採檢陰性　華航：檢疫未違規也沒進入社區

▲華航表示，感染的機師均遵守防疫規定，盼各界持續給予機組員支持。（圖／記者李毓康攝）



記者許維寧／台北報導

今天（11/29）傳出一名中華航空機師從洛杉磯執勤返台，入住防疫旅館檢疫後經採檢PCR為陽性確診，目前已經匡列相關接觸者。華航則表示，該名機師沒有進入社區，境內、境外執勤檢疫都沒有違反相關規定，同機機組員皆採檢為陰性。

中華航空一名機師近日從洛杉磯航線執勤返台，入境後隨即入住諾富特防疫旅館，未料於昨日經PCR檢驗時確診，但該名機師因檢驗程序目前沒有進入社區，但據側面了解，該名機師確診後已經著手匡列同執勤班機組員、接駁車等相關人員，部分也已經進行PCR採檢，目前均為陰性。

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指揮中心則於記者會上表示，該名機師入住檢疫旅館後第五天屆滿時被驗出為陽性，昨日則有出現喉嚨癢等相關症狀，其剛好居家檢疫5+9的期滿做採檢。研判是於美國感染，之後會做基因定序追蹤結果，目前也匡列同班機接觸者三位，以及兩位接送的司機正在行居家隔離，目前三位同事經採檢後卻認為陰性。

華航則說明，該名機師執勤、檢疫皆遵守規範並未進入社區，機師執行完長程航線載貨任務後，依照「機組人員防疫健康管控措施作業原則」規定，於防疫旅館進行居家檢疫，在居檢期滿日第5天採檢陽性，已由衛生單位安排送醫。機師在執勤及檢疫過程都嚴守規範，並未進入社區。華航全力配合疫調及相關人員匡列，目前同機組員皆採檢陰性。

華航也重申，公司機組員均已完成兩劑疫苗接種，經初步調查，該名機師在外站嚴格遵守防疫規定，返台亦落實防疫旅館隔離。但病毒無所不在，也持續提醒機組員務必隨時做好個人防護及清潔消毒。