Omicron傳播速度史上最快　比爾蓋茲恐怖預言：將掀至今最嚴重浪潮

▲ 比爾蓋茲在推特上針對Omicron病毒發出警告。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

新變種病毒Omicron擴散全球,微軟公司(Microsoft)創辦人、慈善家比爾蓋茲(Bill Gates)警告,這可能是新冠疫情爆發以來最危險的病毒,傳播速度高過此前任何一支變異株,很快將攻陷全球所有國家,恐怕引發至今最嚴重的一波疫情。

比爾蓋茲21日在推特發文表示,Omicron是至今傳播最快的變種病毒,「就在生活看似將恢復正常之際,我們可能即將進入疫情最嚴重的階段。Omicron會找上我們所有人家門口,我的好友感染了,我也取消大部分假期計畫。Omicron傳播速度比其他任何變異株都要快,很快就會在世界上每個國家現蹤」,儘管Omicron嚴重程度僅有Delta的一半,「這將是我們至今所見最可怕的浪潮,因為它傳染性太強了。」

Omicron is spreading faster than any virus in history. It will soon be in every country in the world.

他說明,Omicron會令患者多難受還是個巨大的未知數,在取得更多資訊以前,需要嚴肅看待這種病毒,且人們必須互相照顧,尤其是最脆弱的族群,「這代表要戴口罩,避免大型室內集會,以及接種疫苗。打加強劑疫苗能提供最佳防護。」

他也強調,疫苗是為了預防重症及死亡,「而且效果很好」,呼籲持續擴大疫苗接種,「已接種族群中將出現更多突破性感染的案例,這聽起來令人擔憂,但純粹是因為有越來越多人已接種疫苗,且這種變異株正迅速擴散。」

疫情大流行已經連續二年影響世界各地的冬季假期慶祝活動,不過比爾蓋茲認為,若採取正確的防疫措施,疫情有望在2022年結束,「要說好消息的話,由於Omicron傳播極快,一旦成為某個國家的主要毒株,浪潮不會持續超過3個月。」

他進一步指出,「那幾個月的狀況可能很糟,但我仍然相信,如果我們採取正確的步驟,大流行可能在2022年結束。我知道又一次在疫情籠罩之下迎來假期很令人沮喪,但不會永遠都是這樣。大流行總有一天會結束,我們把彼此照顧得越好,那一天就會越早到來。」

I know it’s frustrating to go into another holiday season with COVID looming over us. But it won’t be like this forever. Someday the pandemic will end, and the better we look after each other, the sooner that time will come.