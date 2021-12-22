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Omicron傳播速度史上最快　比爾蓋茲恐怖預言：將掀至今最嚴重浪潮

▲▼比爾蓋茲。（圖／路透）

▲ 比爾蓋茲在推特上針對Omicron病毒發出警告。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新變種病毒Omicron擴散全球，微軟公司（Microsoft）創辦人、慈善家比爾蓋茲（Bill Gates）警告，這可能是新冠疫情爆發以來最危險的病毒，傳播速度高過此前任何一支變異株，很快將攻陷全球所有國家，恐怕引發至今最嚴重的一波疫情。

比爾蓋茲21日在推特發文表示，Omicron是至今傳播最快的變種病毒，「就在生活看似將恢復正常之際，我們可能即將進入疫情最嚴重的階段。Omicron會找上我們所有人家門口，我的好友感染了，我也取消大部分假期計畫。Omicron傳播速度比其他任何變異株都要快，很快就會在世界上每個國家現蹤」，儘管Omicron嚴重程度僅有Delta的一半，「這將是我們至今所見最可怕的浪潮，因為它傳染性太強了。」

他說明，Omicron會令患者多難受還是個巨大的未知數，在取得更多資訊以前，需要嚴肅看待這種病毒，且人們必須互相照顧，尤其是最脆弱的族群，「這代表要戴口罩，避免大型室內集會，以及接種疫苗。打加強劑疫苗能提供最佳防護。」

他也強調，疫苗是為了預防重症及死亡，「而且效果很好」，呼籲持續擴大疫苗接種，「已接種族群中將出現更多突破性感染的案例，這聽起來令人擔憂，但純粹是因為有越來越多人已接種疫苗，且這種變異株正迅速擴散。」

疫情大流行已經連續二年影響世界各地的冬季假期慶祝活動，不過比爾蓋茲認為，若採取正確的防疫措施，疫情有望在2022年結束，「要說好消息的話，由於Omicron傳播極快，一旦成為某個國家的主要毒株，浪潮不會持續超過3個月。」

他進一步指出，「那幾個月的狀況可能很糟，但我仍然相信，如果我們採取正確的步驟，大流行可能在2022年結束。我知道又一次在疫情籠罩之下迎來假期很令人沮喪，但不會永遠都是這樣。大流行總有一天會結束，我們把彼此照顧得越好，那一天就會越早到來。」

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