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美軍來得及協防台灣嗎？　美媒曝「做好這件事」就有機會

▲▼美軍航空母艦卡爾文森號和提康德羅加級導向飛彈巡洋艦「香普蘭湖號」11月穿越南海。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

▲美軍航空母艦卡爾文森號和提康德羅加級導向飛彈巡洋艦「香普蘭湖號」11月穿越南海。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

記者張寧倢／編譯

美國政治外交性雜誌《國家利益》報導稱，美國與其盟友的海軍力量對於阻止中國武力犯台至關重要，但美軍太平洋艦隊真的能夠及時協防台灣嗎？可能還需考慮幾個關鍵因素，其中最重要的是情監偵（ISR）能力，如果能在中國大陸發動攻擊前警覺，就有機會抵擋住共軍攻勢。

《國家利益》（National Interest）指出，台灣距離中國海岸只有100英里（160公里），一旦出現緊急情況，速度將是決定性因素，如果台灣的防空、雷達系統與愛國者飛彈發射台等攔截系統能夠削弱或阻止第一波飛彈攻擊，或許有可能阻止共軍兩棲上岸，但考量到地理位置、軍事資產等現實條件，台灣淪陷似乎是時間問題。若要阻止中國武力侵台，全面遏制情勢可能是必要且唯一的選擇，而擁有多達5艘航母與1100多架飛機的美軍印太司令部成為關鍵。

報導認為最好的狀況是，美國與其盟國發揮空中優勢，部署航空母艦等空中投射力量，以挫敗中國發動的第一波彈道飛彈。中國擁有一批第五代戰機殲-20，但它們必須從陸地上發動，很可能會被及時發現，而殲-31艦載機要達到具影響力的數量可能還有一段很長的路要走。因此，美國與盟方可能會使用美利堅號（USS America LHA-6）兩棲突擊艦搭載大量的f-35戰機或更多F-35B匿蹤戰機來應對。

然而，美國艦隊移動需要時間，中國海軍則需要在做出任何攻擊之前進行部署、動員與集結，這很容易被監視資產察覺，而給美國一個機會，讓前線反擊部隊快速到位。有鑒於此，美國與盟友的情報機構、水下潛艇、空中偵察無人機與太空衛星等監控形式，能否及早發現北京入侵的意圖和準備情況，提前迅速建立出空中優勢，那麼一場大規模的入侵就有可能在抵達台灣海岸之前被阻止，但這是一項艱鉅的任務。

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