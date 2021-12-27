大溪康莊休閒農業區農村再造十年有成　寒冬送暖回饋地方

▲大溪康莊休閒農業發展協會舉辦康莊嘉年華暨寒冬送暖有機蔬食品嚐活動。（圖／立委趙正宇辦公室提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大溪區康莊休閒農業區、日前甫獲農委會第二屆全國金牌農村競賽銀牌獎，康莊休閒農業發展協會理事長童偉哲對於能在全國22個縣市、784農村脫穎而出，滿懷感恩，26日於休區舉辦康莊嘉年華暨寒冬送暖有機蔬食品嚐活動，回饋地方並與鄉親分享榮耀。

立法委員趙正宇表示，大溪區長期以觀光、農業聞名，如今康莊休區休閒農業結合兩者優點，寓教於農，透過農事體驗、教育，讓大溪產業結構更上一層樓，帶動旅宿、餐飲等展業共榮共好，在中央單位部分，也會為休區爭取最大協助。

康莊休區位於石門水庫水質水量保護區，地理位置特殊，長期受環境保護的政策下特別適合有機種植，10多來在各級單位輔導下致力朝有機耕種努力，目前是北區三大有機聚落的核心區域。

康莊休閒農業發展協會理事長童偉哲表示，獲獎代表休區十年磨一劍成果獲得肯定，感謝多年來各單位輔導協助，因此協會聯合農村休閒發展協會、康莊有機合作社，3個單位共籌此次感恩餐會，未來將會保持初心，繼續為台灣農村盡心努力。

童偉哲也說，休區同時成立合作社共同行銷在地的農特產品，除一級生產外，休區業者規劃一系列農村體驗活動，進而推行食農教育及研發各式的農產加工品。休區也推廣有機種植兼顧生產及生態平衡，後續將以循環農業、環境永續的理念，讓生物多樣性與食農教育紮根為核心價植，鼓勵更多青年參與回農行列。包括市議員李柏坊、市府農業局長郭承泉、立委趙正宇秘書林駿剛等地方人士均出席今日活動。