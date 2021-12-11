歲末有愛　俊逸寒冬送暖體現社會關懷

▲「第15屆歲末有愛市集X北區社造派對」，11日下午在阿嬤妳看市集廊道登場，共推出55個吃喝玩樂攤位、多場表演和草坪親子活動，展現非營利組織及北區社區營造的多元風貌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市北區區公所、俊逸慈善基金會主辦，崑山科技大學等單位合辦的「第15屆歲末有愛市集X北區社造派對」，11日下午3時至晚上8時在阿嬤妳看市集廊道登場（美國學校舊址），共推出55個吃喝玩樂攤位、多場表演和草坪親子活動，展現非營利組織及北區社區營造的多元風貌。

舞台區18個不間斷的精彩表演節目，陪同非營利機構歲末寒冬拼愛心；開幕式中由俊逸慈善基金會董事長李明威代表共計捐贈新台幣20萬元給天主教善牧社會福利基金會以及財團法人人安社會福利慈善基金會，來幫助北區寒士、街友、單親媽媽及善牧基金會服務之嬰幼兒等需要的人。

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捐贈儀式由善牧基金會副執行長陳惠鏡、人安基金會站長黃坤吉代表接受，應邀出席開幕式的台南市長黃偉哲夫人劉育菁女士，也肯定勝利之聲廣播公司及俊逸基金會對社會福利的用心，取之於社會用之於社會。

俊逸慈善基金會董事長李明威表示，在疫情衝擊下，不但產業受打擊，民眾生計受影響，非營利組織、街友、寒士們處境更顯艱辛，本會以「站在最需要的地方」自許，希望能取之社會．用之社會。自2007年起每年於歲末之際辦理嘉年華，至今邁入第15屆，每年都獲得許多單位大力支持，此次與北區公所聯手整合產業、官方、學界及法人等四大力量，推出55個攤位，其中有23攤為非營利單位。首度連結崑山科技大學、台南青年志工中心邀請專業團隊規劃整體空間營造及活動當日提供80組「聖誕野餐趴」免費體驗，讓民眾暫時遠離3C，一同到戶外享受難得的綠地；更規劃多項親子體驗活動、聖誕裝置藝術打卡換禮物的任務，尤其是4個牧草捲大玩具，大小朋友都玩得不亦樂乎，讓民眾有看、有玩、有吃又有拿，還能了解非營利組織的多元風貌。

崑山科技大學副校長鐘俊顏表示，期待未來每年都能共同合辦如此有意義的活動，提供青年學子展演、行銷管道，也進一步直接參與公益服務，是青年創業及參與公共事務很好的平台。

而北區公所在文化局指導下致力於社區營造的推動，市集裡的中樓、正覺、大仁、華德、勝安、振興社區及北區區公所都展示了獨創攤車，突破以往社造成果的展示手法。北區公所另外呈現了今年的幾項計畫成果：與國立清華大學、北區文賢國中合作，於大觀音亭暨祀典興濟宮開發「古蹟就是教室」的教學方案；另外辦理了「在地遊學-學童社區踏查」11場次，鼓勵在地學生以遊學的眼光走進社區這個大教室裡；北區社區資源調查累積了3年的田調成果，資料於今年也彙編完成；有感於「家鄉」是以「家」為根源的概念，「家」也是組成社區最重要的單元。

新的公共治理思維應回到以「人」、「家」為主體去支持每個人完成對家鄉的想望，北區公所今年特以「家」為主題辦理9場社造工作坊，和社區夥伴一起探索和交流；北區的中樓、正覺、大仁、華德、勝安、振興社區等6個社區，在社區營造團隊的努力下，今年各個都呈現獨特而豐碩的成果，今天在市集現場與民眾互動交流，熱鬧非凡。水誠國際公司於活動現場響應公益，熱心贊助「活力水之靈」飲用水。

北區區長李皇興表示，社區營造就是要促進人與人間的交流、創造人與在地的故事。除了市集攤位有豐富的故事展示外，這次草坪大玩具牧草捲的特別企劃，吸引很多大小朋友前來創造互動回憶。表演、聖誕野餐趴、版印春聯、虎牌彩繪DIY、小丑氣球等各項活動也讓冬陽下的大草坪熙熙攘攘、歡樂溫暖。