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前學甲分局長甘炎民、陳建民　回學甲地區寒冬送暖備受好評

▲為前台南市學甲分局長甘炎民、陳建民等人，回學甲地區進行寒冬送暖活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲為前台南市學甲分局長甘炎民、陳建民等人，回學甲地區進行寒冬送暖活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

前台南市學甲分局長、現任第四分局長甘炎民，與台南市警局警政監陳建民，回到學甲服務地區展開寒冬送暖的行動，不但讓受惠獨居長者感到溫暖，也備受學甲居民好評。

甘炎民與陳建民2人，過去都曾經在學甲分局擔任分局長，知道學甲地區許多家庭生活困境，2人主動參與深入社區關懷弱勢活動，除協助發送關懷金及生活物資，讓在寒冬之際給予最溫暖的關懷外，更協助弱勢家庭訪視，以期喚起社會更重視生活周遭弱勢者安全。

甘炎民與陳建民在學甲分局防治組長李孟儒、美豐里長賴清田協助帶領下，前往20戶獨居與清寒家庭訪視，由朱王公行善團一行人攜帶許多生活必備物資以及入冬所需禦寒保暖物、防疫物資等，讓獨居與弱勢家庭能夠無後顧之憂與防疫因應。

甘炎民表示，過去曾服務學甲分局與行善團結緣，該行善團透過社會企業募資資源來發動關懷弱勢與貧苦家庭的善舉，都受到各界認同與支持，尤其今年連續資助台南地區上百個家庭之多，而且一步一腳印前往關懷與慰問，受到許多被關懷民眾的感恩。

甘炎民強調，由於城鄉差距越來越大，偏鄉地區往往都呈現高齡化、獨居化與人口少化等趨勢，許多家庭也因疫情發生經濟與生活上的困境，尤其又是進入寒冬時節，更需要社會關懷與溫暖，呼籲社會各界大家一起來關懷，為社會能更為溫暖與安全。

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