【傳愛的旅程】共有共好共享　業績與公益齊頭並進

《贏得新人生》

文／萬玟伶

人們常說「寒冬送暖」，其實嚴寒的不僅僅是天候，更是生活的無著和人心的澆薄。2020年在疫情衝擊下，對於諸多社福企業團體，無疑全年都是雪上加霜的寒冬。

百業低迷，宅經濟卻逆勢崛起。東森集團也苦思對策，經由「東森直消電商」的創新模式和嶄新服務，不但在疫情衝擊下穩住了腳步，甚且在這一波「宅商機」中激盪出亮麗的業績。東森集團總裁王令麟多次召集高階主管和直消商精神喊話，大聲宣示：「愈是做出成績，就愈要懂得回饋他人！」

▲直消商寒冬送暖做公益，到宜蘭仁愛之家與長輩們同樂。



賺越多捐越多 好施捨的必得豐裕

「東森直消電商」自2017年底成立以來，年年業績大幅飆升，2020年更一舉創下15億的業績新高。王令麟要求直消商不僅要做「直消模式」的領頭羊，更要運用豐沛的集團資源，加倍投入公益活動。趕在歲末年終時節，「東森直消電商」捐出上百包來自「東森農場」的池上新米，給仁愛之家的老人家；送上近2000份年菜，給台北市的獨居長者和低收入家庭；也嚴選台灣在地養殖優質火雞所製作的150組烤火雞大餐，給新北市的弱勢家庭。一系列的捐助行動，無非是讓最需要關愛的孩子和老人家，都能溫馨過節也過好年；另外透過大批年節物資的採購，也給一年辛苦打拼的台灣小農一份實質的肯定。

吃好也要穿暖。「東森直消電商」團隊也向長期合作的廠商購買上千件羽絨衣，捐贈給衛生福利部，讓轄下老人之家裡的長輩，都有保暖衣物禦寒，過個暖呼呼的幸福年。除了老人家，直消團隊也沒有忽視高齡動物的生命權，還特別購置了市值超過50萬的輔助背帶和水療跑步機，作為高齡犬的復健之用。

▲王令麟特別指示直消團隊，購置輔助背帶和水療跑步機，作為高齡犬的復健之用。



越弱勢越扶持 滋潤人的必得滋潤

聖經箴言：「好施捨的，必得豐裕；滋潤人的，必得滋潤。」作為虔誠的基督徒，王令麟深刻體會其中的精義，而這正是他創辦「東森直消電商」的初衷，就是要「給所有平凡人一個機會」。東森從不吝於提供機會給所有想自行創業的年輕人，甚或每次的訓練營和分享年會，也不乏有懷抱熱情的長輩躍躍欲試。然而最教人驚喜又感動的是，「東森直消電商」開啟的社交電商新模式，竟也成為過往踏入職場不易的身障人士和弱勢家庭，一個全新又能自給自足的創業契機！

2020年6月底「東森直消電商」經由皇冠直消商蔡孟芬牽線，與常年規劃社會公益的「編舟計畫」合作，成功培訓中部地區10多名身障人士，透過直消電商的共享經濟模式，來賺取生活所需。第一對加入的身障者許世皇、陳靜琪夫妻，短短幾個月便深有所感。經營過街賣、也考過街頭藝人的許世皇直言，過去收入不穩定，生活開銷多仰賴政府補助，但透過東森「共有共好」的共享經濟模式，只要分享東森平台上的商品，有人下單就能賺取利潤，讓他直呼超有成就感。「東森直消電商」也預計在2021年年底達成幫助百名身障者及弱勢家庭成功創業的目標，帶領他們賺進人生的第一桶金，靠著自己與團隊加乘的力量，扭轉原本在就業市場中極度弱勢的人生困境。

▲身障夫妻許世皇、陳靜琪加入東森直消，自己當老闆，超有成就感。

在快速成長的「東森直消電商」團隊中，我們看見一個個重新出發、贏得新人生的故事。有東森做後盾、當靠山，社會中、職場上的弱勢族群都有機會看到自己的價值，找到屬於自己的夢想之地，也一起攜手成就「共利、共好、共享」的美好人生。

►►►傳愛的旅程--東森公益20年紀實