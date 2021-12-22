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范雲連勝！告陳雪生性騷獲賠8萬　罵他「電車癡漢」挨告無罪

▲▼國民黨立委陳雪生（左）、民進黨立委范雲（右）。（圖／ETtoday合成圖）

▲國民黨立委陳雪生（左）、民進黨立委范雲（右）。（圖／ETtoday合成圖）

記者黃哲民／台北報導

民進黨立委范雲告國民黨立委陳雪生，去年在立院議場內藍綠陣營衝突時，用肚子從後碰撞她的背部，涉嫌性騷擾，台北地院日前判陳雪生應賠償范雲8萬元，陳雪生反告范雲說他是「電車癡漢」，又誣指他在馬祖縣長任內性騷女部屬、是「馬祖王」等語，涉犯加重誹謗等罪嫌，台北地院今判范雲無罪。

本案源於藍營反對總統蔡英文提名陳菊擔任監察院長的人事案，去年（2020年）7月14日在立院召開審查會的議程前，由藍營立委兵分兩路發動抗爭，一路搶佔議場主席台，一路阻擋陳菊進入議場，陳雪生與范雲在主席台卡位時發生肢體衝突。

范雲指控，當時陳雪生從後用肚子碰撞她背部至少3次，她已經表明「很噁心，這是性騷擾」，要陳雪生退後別再接近，陳雪生不但沒歉意，反以嘻笑方式回應「用肚子不會懷孕，不算性騷擾」，讓她深感被冒犯，陳雪生事後被媒體採訪時，竟還羞辱她「神經病」、「往自己臉上貼金」、「我又不是餓死鬼」等語。

范雲認為陳雪生的舉動充滿性別歧視，已傷害她的人格，害她無端遭受非議，精神飽受痛苦，要求陳雪生賠償精神慰撫50萬元。

法官指陳雪生事後對媒體回應范雲「神經病」、「往自己臉上貼金」、「我又不是餓死鬼」等語，帶有對女性的嘲諷、貶抑，加上在主席台的肢體碰觸和言語回敬，的確使范雲感受冒犯、敵意及羞辱而有損人格尊嚴，且這些言論不受立委言論免責權的保障，本月（12月）17日判陳應賠范精神慰撫8萬元，可上訴。

陳雪生否認性騷擾，反告范涉犯加重誹謗等罪嫌，內容包括受訪說他是「電車癡漢」、「恐龍時代的噁男」、習慣用這種方式（性騷擾）對待女性，甚至誣指他在馬祖縣長任內性騷女部屬，被害人敢怒不敢言，陳形同「馬祖王」等。

陳雪生開庭時多次宏亮指責范雲藉由女權運動「為所欲為」、「無限上綱」，網軍還打擊他，陳要求范舉證他在馬祖縣長任內性騷了哪位女部屬，他可以把馬祖婦女全都請來讓法官問，「我現在不在位，部屬應該敢說話了」，只要范能提出證據，「我就投降」陳並解釋范雲一在無妄指摘他性騷擾，他才憤怒反擊「又不會懷孕」，但「誰碰誰還不知道！」

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