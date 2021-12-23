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校園疑性侵案倍增、性騷案破萬　教部指落實通報遭批超荒謬

▲▼校園疑似性侵與性騷擾案件大增。（圖／記者許敏溶攝）

▲立委萬美玲指校園疑似性侵與性騷擾案件大增。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

根據教育部統計資料顯示，校園中疑似性霸凌、性侵害及性騷擾通報統計，105年分別為98件、1585件、4207件，來到109年分別為277件、2535件、10681件，增加1到3倍不等，當國民黨籍立委萬美玲在今（23日）早教育委員會上提出上述數字時，教育部回應是落實通報結果，遭萬美玲痛批「這回答超荒謬」，不能接受這樣說法。

立法院教委會今天審查性別平等教育法修正草案，萬美玲在質詢時指出，從教育部學生事務及特殊教育司提供統計資料顯示，在校園中疑似性霸凌、性侵害及性騷擾通報統計，105年分別為981件、1585件、4207件，107年來到128件、1766件、5982件，109年更來到277件、2535件、10681件，增加1到3倍不等。

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對於這個數字，萬美玲詢問為何為何這麼多？教育部次長林騰蛟表示，這是因為近幾年積極宣導並落實性別平等事件通報的結果，縱使只是疑似案件也要求學校通報，若有延遲通報或不報，會依法處罰3到15萬罰款，才會有這樣數字。

▼林騰蛟（圖右）回應校園疑似性侵與性騷擾案件大增是因為落實通報。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼校園疑似性侵與性騷擾案件大增。（圖／記者許敏溶攝）

不過，萬美玲直呼「這個回答超荒謬」，萬美玲表示，若這個數字是因為據實以報，意思是在過去有很多黑數沒撈出來，而且重點是，「為何檯面上下這麼多」，當時就該打屁股，不能接受這樣說法，而且數字這麼高，教育部不應該自滿為學校通報，這是本來應該的作法，上述案件也不是輕易成案，更懷疑這些數字是否反映出實際的三分之一。

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