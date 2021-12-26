大陸新增158例本土確診　陝西累計342人染疫「重症率僅1.2%」

▲西安已開展多輪核酸篩查，累計採樣近202萬人。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸25日新增206例新冠病例，本土確診佔158例，其中157例在陝西。23日已「封城」的西安市疫情仍在擴散，儘管已開展多輪核酸篩查、累計採樣201.91萬人，但截至目前還能發現陽性人員。據悉，陝西此輪疫情累計342人確診，不過普通型、輕型病例佔比逾98.8%，重型佔比不足1.2%。

據大陸國家衛健委消息，25日0—24時新增確診病例206例，其中境外輸入病例48例，含6例由無症狀感染者轉為確診病例。本土病例則有158例，157例在陝西，其中西安市155例、咸陽市2例，另1例在廣西防城港市。

在25日的西安市疫情防控工作新聞發佈會上，市衛生健康委副主任呂永鵬指出，12月25日12時起，西安啓動了新一輪核酸篩查工作，截至25日下午2時累計採樣201.91萬人，「截至目前，還有從核酸篩查中發現的陽性人員。」

陝西作為此次疫情重災區，自12月9日以來，全省累計報告本土確診病例342例（西安市330例、延安市7例、咸陽市5例），其中重型4人，普通型134人，輕型204人；60歲以上40人、最大年齡90歲，18歲以下27人、最小年齡1歲；不僅有孩子、老人，還有孕婦。目前，在院患者總體病情平穩。

《澎湃新聞》指出，截至目前，陝西省本輪疫情累計確診342例中，普通型、輕型病例佔比逾98.8%，重型佔比不足1.2%。

▲西安封城進入第四天。（圖／翻攝自微博）

截至25日24時，大陸現有確診病例2011例，其中重症病例9例；累計治癒出院病例94430例；累計死亡病例4636例；累計報告確診病例101077例；現有疑似病例3例；累計追蹤到密切接觸者1406467人，尚在醫學觀察的密切接觸者54407人。