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社會 社會焦點 保障人權

像影片回放！男19小時2次毒駕　「同地點同警網」攔查：又是你

記者張君豪／台北報導

台北市警局保安大隊第五中隊連續在24小時內查獲同一名鍾姓毒蟲持有3級毒品K他命，該中隊同樣的出勤人員，在同一個攔檢地點攔到同一人持有毒品，兩次同樣人事地物的查緝毒品過程宛如影片回放一般，連查獲毒品的警員都驚呼，「怎麼又抓到你！」

▲北市保安警察大隊第五中隊警員林明智、小隊長楊政尉19小時內2度在同一攔檢點查獲鍾男持有K毒。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市保安警察大隊第五中隊警員19小時內2度在同一攔檢點查獲鍾男持有K毒。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

▲北市保安警察大隊第五中隊警員林明智、小隊長楊政尉19小時內2度在同一攔檢點查獲鍾男持有K毒。（圖／記者張君豪翻攝）

台北市警保安大隊第五中隊分隊長施姓旭、小隊長楊政尉、黃進雄、警員耿萬財、林明智、葉彥真、許榮國及蔡承志等8員，23日22時許在辛亥路三段福州山公園前執行機動路檢，發現1輛自小客左右搖晃明顯可疑，立刻上前攔停盤查，眼尖的楊姓小隊長一眼就認出這熟悉面孔，他拍拍鍾男肩膀驚呼：「怎麼又是你！也太準了吧？」

▲北市保安警察大隊第五中隊警員林明智、小隊長楊政尉19小時內2度在同一攔檢點查獲鍾男持有K毒。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市保安警察大隊第五中隊警員林明智、小隊長楊政尉。

保安大隊指出：鍾男於當天凌晨3時許，才因持有K他命1包、同樣也是駕車行經該地點，遭同組警網查獲，當時移送大安警分局裁罰；結果事發不到24小時後，鍾男又在同地點遇上同一班警察路檢，鍾男坦承因毒癮難耐，遂又再度施用毒品，當場主動交付施用K他命吸管，鍾嫌單日兩度遭同警查獲、落網後頻呼相當倒楣，警方也感到不可思議。

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