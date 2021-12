數萬「無口罩」信眾集體下跪！阿富汗乾旱又飢荒　民眾祈福貼超緊

▲阿富汗數萬名信眾集體祈雨,現場幾乎沒有人戴口罩。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

阿富汗南部大城在25日舉辦祈雨儀式,結果竟吸引上萬名信眾前往參與,從推特曝光的照片可以看到,數萬人虔誠跪地祈福,但全部的人都沒有戴口罩,還有塔利班士兵持槍在周圍維持秩序。

根據《Gandhara》報導,阿富汗正在遭受近幾十年來最嚴重的乾旱與糧食短缺,人道主義危機迫在眉睫。南部大城坎大哈(Kandahar)在25日舉辦祈雨儀式,當地訊息和文化部門負責人賽杜拉(Hafiz Saidullah)表示,當天有成千上萬的信眾前來參與。

Thousands of people prayed Istisqa at the Grand Eidgah in Kandahar to avert the threat of drought. pic.twitter.com/ZGIQF3BGEC