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塔利班禁播「有女性演出的電視劇」　勸善懲惡部：不道德

▲▼ 阿富汗女性示威。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿富汗女性在首都喀布爾示威。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

塔利班21日公布8點原則，要求全國電視台禁播「不道德」的影劇作品或內容，包括有女性演出的電視劇等等，卻強調不具強制性，而是「宗教指導方針」。阿富汗記者協會成員穆賈迪迪（Hujjatullah Mujaddedi）對此表示出乎意料，而且一些規則不實際或定義模糊，如果真的實施，可能導致電視台被迫關閉。

BBC等外媒報導，阿富汗勸善逞惡部發布最新「宗教指導方針」，禁播男性私密部位鏡頭、違反伊斯蘭法或阿富汗價值觀的電影、宣傳外國文化價值的外國電影，污辱宗教或冒犯阿富汗人的喜劇及娛樂節目等等。此外，還要求女記者上鏡頭時戴好頭巾，但沒有說明應該使用哪一款頭巾。

▲▼ 阿富汗TOLOnews知名女記者沙希德（Anisa Shahid）（圖／達志影像／美聯社）

▲阿富汗知名女記者沙希德（Anisa Shahid）於今年1月30日攝於電視台編輯室。（圖／達志影像／美聯社）

塔利班重新掌控阿富汗後，多次強調尊重人權、寬容統治，卻仍頻傳暴行。勸善逞惡部發言人莫哈吉爾（Hakif Mohajir）向《法新社》談到21日的最新規定時表示，「這些不是法規，而是宗教指導方針」。

塔利班執政後，下令女孩待在家裡、不要上學，至今仍未恢復，讓該國成為全球唯一禁止半數人口受教育的國家。首都喀布爾（Kabul）市長也要求市府女職員待在家中，除非某些工作無法改由男性負責。塔利班稱，限制女性讀書及工作，是為了確保工作場所及學習環境的安全，而且只是暫時的。

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