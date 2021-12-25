朱立倫批「全面獨裁傷害憲政」　民進黨反控：國民黨搗亂台灣

▲民進黨發言人簡舒培。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨主席朱立倫今（25日）透過臉書批評，公投後的民進黨已經鴨霸到全面執政全面獨裁，連最基本的程序正義都不顧，呼籲大眾團結對抗反民主、不斷傷害憲政的執政黨。對此，民進黨發言人簡舒培回應，朱的說法是去脈絡化的轉移焦點，事實上因為國民黨杯葛總預算，已經影響到如軍公教加薪等預算，朱用以偏概全的言論，只是為了掩飾國民黨持續搗亂台灣、為反對而反對的種種作為。

針對朱立倫批評綠營意圖將2兆多元的中央政府總預算案和《地制法》逕付二讀，簡舒培表示，國民黨立法院黨團惡意罷審攸關軍公教加薪、不孕症、營養午餐補助、汰換老舊機車補助等全民預算，還好意思做賊喊捉賊，國民黨身為最大在野黨，卻只會批評認真審查預算的執政黨立委，也剝奪其他在野黨審查預算的權利，到底誰在傷害民主憲政，人民都看得很清楚。

簡舒培表示，國民黨表面上支持18歲公民權，但實際上卻在同修憲條文中，綁入目前朝野最不具共識的「不在籍投票」，從最近中國不斷對在中國投資台商的干擾作為，貿然推動不在籍投票並且將其入憲，實則是意欲讓境外力量影響台灣的民主選舉。

簡舒培重申，民進黨憲改主張包括廢除考試院、監察院、選舉權與被選舉權下修到18歲；縮短新舊任總統交接期間，縮減看守期；降低修憲門檻。希望能夠在朝野合作的狀況下，回應社會期待，不要還沒修就在噴政治口水、消費修憲議題。