這年冬天「平地能追雪」網竟喊懷念！當年學測生QQ：考到發燒

▲大家對2016年台北有下霰、下雪印象深刻。（圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

很多人都對「近幾年的冬天沒有很冷」這件事頗有感，尤其社群網站、論壇上時不時就會看到類似討論。就有網友在PTT的Gossiping板上，想到2016年的霸王級寒流，當時台北都市平地溫度只有5度，有一點高度的地方還下雪，但現在平地再冷，也不過13度，不禁問卦，「會懷念台灣2016的霸王寒流冬天嗎？」

這位網友文中表示，如果他沒記錯的話，2016年是台灣近10年來最冷的一個冬天，「那時候印象超深刻，台北都市平地溫度5度」，踩在地板5分鐘，感覺腳就快凍傷了，「然後有一點高度的地方都在下雪，全台都陷入瘋狂的幸福裡。」但2016年之後，冬天的溫度就節節上升，「今年甚至最冷也不過13度，有人也很懷念2016的霸王寒流冬天嗎？」

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貼文一出，就有人秒爆共鳴，想起當年的冷，「那一年看到台北0度，我還以為app當機」、「那天我在桃園忠貞市場，莫名天空就下雪了」、「是我人生第一次追雪，想到還很興奮」、「內湖下雪那次，冷到大家都外出賞雪了」、「那是我唯一一次看見車子儀表板亮結霜燈」、「很多縣市的矮山都下雪，盛況空前。」

▲2016年霸王級寒流來襲時，竹子湖曹家花田香農田被雪覆蓋。（資料照／曹家花田香提供）

還有網友直呼，「冷到跑去墾丁取暖，結果墾丁也好冷」、「那年從日本北陸回來，想說無敵了，結果差點冷死在新竹租屋處」、「那年好像一堆低能開車上山，結果滑坡」、「那年我還在當列車長，第一次用到列車暖氣」、「印象超深的……後來好像都比較不怕冷了。」

話題也吸引當年的考生現身，「那天剛好考多益，永生難忘」、「X我那時候考學測冷死，手都在抖，難怪我59而已」、「懷念個屌，考學測手在發抖」、「考學測+1，手凍到寫字痛苦」、「那時考學測有夠冷」、「考學測考到發燒，直接指考」、「考完學測隔天，跟我的心情一樣冷」、「考學測快冷死 害我考爆重考一年。」

至於會不會懷念，其他網友紛紛留言，「還蠻懷念的，那時候在中和央圖念書，出來吃飯還下霰」、「一堆山頭出現白雪，真的很爽、真的懷念」、「別啊！太恐怖了」、「爆磁磚，懷念個屁」、「冷到頭超痛」、「懷念個屁，那天剛好收假回部隊，冷到哭」、「懷念個頭，漁農業賠慘了」、「今年冬天的衣服都還沒機會拿出來」、「那一年農漁業其實損失和影響很大。」