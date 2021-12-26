後疫情時代航班回歸　華航元月起飛歐洲、日本陸續增班

▲展望明年市場，華航部分航線陸續增班回歸。(圖／華航提供)

記者許維寧／台北報導

受到新冠肺炎疫情影響航空客運市場受衝擊，但展望明年契機航空公司持續機動性調整班表，陸續增加區域和長程航班，華航自今年12月至明年1月間飛印尼雅加達、英國倫敦、緬甸仰光等班機均有調整增加。

2021年接近尾聲，航空公司展望明年客運航空需求已計劃著手調整相關班次，華航表示，台北飛印尼雅加達自今年10月20日起恢復飛航，規劃從今年12月至明年1月間一週將有四班直飛，分別為週日、週三、週四與週五；英國倫敦航線則於12月份恢復一個月兩班，1月份將增為三班，預計於1月7日、1月14日、1月21日均為週五由台北飛往倫敦希斯洛機場。

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華航也說，12月及1月份也依需求安排飛航台北飛緬甸仰光班機。另根據華航營運航班資訊，明年1月飛往荷蘭阿姆斯特丹航線也預計回歸，預計1月將提供三個班次；東北亞飛東京、大阪、首爾亦可期。

上述航班已可於華航訂票系統中預定，但將隨疫情狀況彈性調整。明年3月26日後將轉換為夏季航班，華航也說，目前2022年夏季班表為例行性預先規劃，後續將依市場需求及疫情狀況調整相關航班計畫。

另外，華航旗下首架A321neo客機也於今年11月底完成交機，A321neo客機配置12席豪華商務艙、168席經濟艙，共計180個座位，也因應後疫情時代，首次於窄體客機選用廣體客機的全平躺豪華商務艙座椅，並配有可調式加高活動隔板，降低與鄰座的接觸機會。

A321neo全機均可使用手機與藍牙耳機連線機上娛樂系統，無須碰觸電視螢幕操控，洗手間設置感應式水龍頭，降低交叉感染的風險，機上配有HEPA高效空氣過濾系統，平均2至3分鐘空氣全部換新。預計之後將擔任華航區域航線主力機種。