浦東新規「座位全消毒」影響起降　長榮暫停部分航班、華航照常飛

▲上海浦東國際機場24日起新規定，每隔機艙座位都得擦拭消毒。（圖／CFP）

記者任以芳／北京 ── 上海報導

年關將近，不少台商陸續返鄉過年。但因應上海浦東機場最新防疫作業規範，長榮/立榮航空宣布12月26日起至明年2月3日，暫停松山浦東、高雄浦東航段將暫停載客，回程航班正常起降。對此，《東森新媒體ETtoday》記者訪問航空業相關人員，證實浦東機場確實有新規定，華航還在評估中，不會跟進暫停航班，未來將彈性調整載客。比如去程改成載貨，減少回程消毒機艙時間，回程可以繼續服務旅客。

接受訪問的航空業主管表示，浦東機場新規定確實對航空公司有影響。舉例，飛上海班機幾乎都是300人或350人大飛機，依照以往消毒工作都得耗上兩個多小時。現在浦東機場最新規定除了機艙消毒，每個飛機座位也得擦拭消毒，耗費的時間更久。

該名高階主管說，「班機落地後，機艙上百個座位都要用消毒液擦拭，最後拍照存證，一趟下來要耗費七個多小時，確實會影響返程時間，導致可能趕不上回小港或松山機場宵禁時間。」

《東森新媒體ETtoday》記者掌握最新訊息，華航針對浦東機場最消毒新規定，未來可能有新調整。可能從松山或小港飛去浦東的航班將改成貨運，落地之後的機艙消毒工作至少可以節省3個多小時；由於，華航去程時間比較早，足夠應付消毒工作，回程航班將繼續維持服務旅客。另外，考量組員工作時數可能超過12小時，考慮未來多一組人力支援換班，保障旅客返鄉之路。

▲長榮/立榮航空12月26日至明年2月3日，松山浦東、高雄浦東航段暫停載客，回程航班正常起降。（圖／長榮航空提供）

關於上海浦東機場最新規定影響？有台商反應原本要搭乘高雄飛往上海長榮班機，結果臨時取消，只好改從桃園起飛。主要是上海浦東機場從24日凌晨零時起的最新防疫規定，所有客航抵達後浦東需加強消毒工作。

長榮考量返程航班無法準時在宵禁前抵達松山、高雄小港機場，長榮/立榮航空目前規畫12月26日起至明年2月3日，松山浦東、高雄浦東航段暫停載客服務，回程航班正常起降。