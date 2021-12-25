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王力宏早認「沒那麼乾乾淨淨」：硬碟裡見不得人！網狂挖影片驚呆

▲▼ 。（圖／翻攝王力宏、李靚蕾IG）

▲王力宏隔離滿7天。（圖／翻攝王力宏、李靚蕾IG）

網搜小組／劉維榛報導

李靚蕾17日爆出被逼迫離婚，以及控訴王力宏約砲，隔日王力宏搭飛機返台，據悉今（25）日他隔離已滿7天，是否會回吾疆豪宅，備受關注。如今有網友挖出2008年王力宏「MUSIC MAN小巨蛋演唱會」影片，與歌迷互動過程中，王力宏就曾坦言「我的世界呢，不見得大家想像的...都很乾乾淨淨、陽光、很優質！」

回顧李靚蕾毀滅式爆料文中，她提及，王力宏優質形象都是假的，會約砲召妓、言語暴力、騙生三胎，以及長期被夫家懷疑與羞辱，甚至指控王力宏為了不想「喜歡的女生」被叫做小三，因此堅持與她離婚，種種渣行徑顛覆眾人三觀。

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一名網友在臉書《爆廢公社公開版》PO出一段影片，是王力宏2008年在小巨蛋開唱，結果看完後，讓原PO驚呆直呼「無意中發現這一段，力宏其實很誠實，只是我們當時不懂而已...#不止驚喜，#更驚嚇！」

影片可見，王力宏嗨唱《愛的鼓勵》歌曲後，便站在舞台上與粉絲互動，依序感謝來自新加坡、香港、日本與菲律賓粉絲飛來台灣聽歌，接著感性喊話「其實我比較少有機會，與大家講一些...比較內心的話，我的世界呢，不見得大家想像的...『都很乾乾淨淨、陽光、很優質』，其實我每天都在想要大家什麼樣子的東西，什麼樣子的音樂，什麼樣的驚喜、挑戰。」

▲▼ 。（圖／翻攝臉書爆廢公社公開版）

▲王力宏早在自曝，其實沒這麼優質 。（圖／翻攝臉書爆廢公社公開版）

王力宏接著說，自己不是產品，也有血有肉且歷經成長後，對於經紀公司、朋友、粉絲對音樂的想法，讓自己也很困惑「為什麼我要做這麼奇怪的音樂。」下秒，王力宏又突然自爆「真的，很多東西在我硬碟裡面是不能見人的」，底下粉絲一陣尖叫。

「很多東西真的不能見人，連我自己都覺得奇怪！」王力宏直言，《龍的傳人》這首曲子是他第一次嘗試中國風結合Hip Hop，想必大家聽到這種曲調也一定很困惑，總而言之，這是他音樂進化、嘗試冒險的過程，也感謝歌迷能支持。

而臉書該則PO文下方，底下網友也嚇壞直呼，「差點脫口而出」、「靠X，什麼樣的驚喜，有點太驚喜了」、「誠實的力宏」、「驚不驚喜，意不意外」、「秘密隱藏的歌手」。

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