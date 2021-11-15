教育部要查兩岸大學交流　管中閔：政治力不應涉入學術自由

▲台大校長管中閔在創校93週年校慶典禮上致詞。（圖／翻攝自YouTube／臺大頻道）



文／中央社

台灣大學校長管中閔今天表示，學術交流、互訪合作是學術自由的一部分，也是讓自己更進步的方式，這是全世界公認的學術自由準則，政治力不應該涉入、破壞。

中國清華海峽研究院於台灣清華大學設新竹辦公室，被認定違反台灣地區與大陸地區人民關係條例。教育部日前發函提醒各大專，兩岸教育交流須符合兩岸條例等相關法令規定。

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管中閔於台大創校93週年校慶會後接受媒體聯訪時表示，學術交流、互訪合作是學術自由的一部分，站在尊重學術自由立場上，不應該讓政治力涉入，而兩岸學術交流或合作在過去是受到鼓勵的，因為不喜歡就說兩岸學術交流是錯誤的人，其心態是可議的。

管中閔指出，學術交流合作是讓自己更進步的方式，這是全世界公認的學術自由準則，希望政治力量不要隨意涉入、破壞，更不要因為某些個人想法鼓動政治力量來干涉；教育部可請大學清查兩岸學術交流狀況，這是大學自治，但大學並非教育部所屬大學，教育部不應「徹查」。

為籌備2028年台大百年校慶，管中閔提到，已成立「創校100年校慶籌備委員會」，將跨校長任期持續各項籌備，例如許多國際型領域大會須數年前申請，因此須提早籌備，也希望有機會舉辦姊妹校國際論壇，與國際高教多些聯繫。

管中閔表示，台大去年提出「未來大學白皮書」，教務處今年秋季已推動第一波新方案，他希望鋪好軌道，讓未來大學透過由下而上討論，產生動能並持續推動。