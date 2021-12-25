手扶梯吃人！「雙腳遭捲入」恐怖傷勢曝　她憶驚悚1刻：一直往下陷

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓坡州市日前發生一起手扶梯吃人的恐怖事件，一名60多歲婦人欲搭乘地鐵站手扶梯，未料手扶梯連接地面的踏板突然掀起，下秒頓時踩空，雙腳被捲進下方機械中，只能痛苦求救，下半輩子將永遠無法正常行走，手扶梯業者的說法更掀起公憤。

根據YTN報導，這起事件發生於京畿道坡州市地鐵京義中央線的金村站，62歲婦女金燦英（音譯）21日下午5時許欲搭乘站內手扶梯，沒想到雙腳全被捲進其中。

調查發現，當時走在她前方的丈夫上手扶梯時撞到設置在扶梯入口的金屬桿，這根金屬桿本是為防止民眾將嬰兒車或大型行李推上扶梯，以免發生意外，沒想到金女丈夫一撞，金屬桿便向手扶梯方向倒下，下方踏板連帶往上掀起，導致地面出現坑洞，緊跟在丈夫後方的金女便一腳踩進洞裡。

金女躺在病床上受訪說明，回憶被捲進手扶梯當下，「我就一直這樣往下掉，完全無法後退，只能一直下陷。醫師說有可能需要截肢，但我拜託他，只要不要截肢都好。」她已經接受一次重大手術，雙腳纏滿繃帶，露出的腳拇指部分一片青紫，未來還需動手術4至5次。

醫師表示，金女餘生將無法恢復意外前的正常生活。維修業者卻主張，手扶梯沒有任何問題，當被問及螺絲是否有鎖緊，便開始迴避問題，宣稱是金屬桿太重，螺絲又太弱，將事故原因歸咎於設計缺陷，還將責任推卸到受害者身上，指責撞倒金屬桿的金女丈夫「當時喝了很多酒」，在網路上引發許多民眾撻伐。

南韓升降機安全公團及警方正調查事故原因及詳細案情，若發現業者未確實維修或保養有疏漏，預計以過失致傷罪嫌依法處理。

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