韓國瑜聲量再創高峰　熱門關鍵字藏訊息「重返政壇」、「桃園」

▲高雄市前市長韓國瑜。（圖／韓國瑜臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

前高雄市長韓國瑜日前於臉書，及接受資深媒體人王淺秋廣播節目的訪問，宣傳自己的新書，並在12月18日公投前對公投議題表態，連番的公開大動作，讓外界揣測韓國瑜將重返政壇，對此韓國瑜雖然否認，但也創下他近期聲量高峰。

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/09/25~2021/12/23）調查統計，韓國瑜近三個月網路聲量高峰出現在12月23日，當時韓國瑜的行程即是王淺秋的廣播節目、一天內聲量就達2萬5245筆。除此之外，韓國瑜在城中城事件對高雄的祝福、四大公投案呼籲四個同意兩個動作，皆引起各界討論。

▼韓國瑜的網路聲量高峰與熱門關鍵字調查。（圖／翻攝KEYPO大數據關鍵引擎）

而若檢視《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/09/25~2021/12/23）熱門關鍵字的統計，網友熱議的內容有表示力挺的加油、支持，有與藍營相關的國民黨、新北市長侯友宜、中廣董事長趙少康、國民黨主席朱立倫，但最熱門的還是有關復出的關鍵字「重返政壇」、「回歸」、「下一步」等語。

▼韓國瑜的網路聲量高峰與熱門關鍵字調查。（圖／翻攝KEYPO大數據關鍵引擎）

值得注意的是，在注意到網友關注的是韓國瑜重返政壇的動向後，也可以發現到網友議論的關鍵字如「新北市」、「高雄市」、「桃園」、「台北」等，也代表著對韓國瑜復出地點的預測與討論。