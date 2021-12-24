　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蔡英文提議「寒暑假不要太長」！小學師怒揭3真相：實在可笑

▲▼ 110年國慶大會，總統蔡英文發表國慶講話。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文呼籲教育界可考慮不要有那麼長的寒、暑假。（資料照／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

總統蔡英文今（24日）出席台大「重點科技研究學院」揭牌典禮，致詞時提到，為加速人才培育，「教育界可考慮不要有那麼長的寒、暑假」，引發網友熱議。對此，花蓮縣源城國小教師唐宇新就揭露3點真相，直言蔡總統提的學生假期太長這件事情，「恐怕不是這樣的！就讓本人把事情說清楚吧！」

一、台灣的中小學學生「工時」超長。

[廣告]請繼續往下閱讀...

唐宇新表示，學生在校的時間過長，是不爭的事實，以既有108課綱下的課程加上議題，學生在課間接觸的東西可說是目不暇給，「更可怕的是，正式教師數值低於想像，地方政府無力支撐人事經費，不敢釋出正式職缺。間接導致代理教師三四年一輪的流水宴席來來去去的，而真正優質的代理教師也經常因為約聘機制，無法長留於該留的學校，與孩子長期成長。」

唐宇新透露，老師如流水，學生面對的就是不穩定的師資，若是沒有長時間在校，恐怕在家庭功能不健全的情形下，只能仰仗這些來來往往的侯鳥教師持續為孩子提供作業指導、學習補救以及安親託輔。

他說，以蔡總統說的學生寒暑假過長，折算一下每學期200天、每天9小時的學習，再加以寒暑假期間中小學既有的學習扶助計畫，恐怕一個折算出來，家長與孩子見面的時間，就像月亮與太陽一樣，彼此失去了該有的親情時間外，親子交集點變得十分微妙，「這可能是蔡總統在發言前沒仔細思考的問題了，容我修正。」

▲▼學生時代都有全勤獎制度，但有網友質疑這樣的獎項有什麼意義？。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲台灣學生在校的時間過長，壓縮家長與孩子見面的時間。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

二、過長的學習時間與無效學習的惡果循環。

唐宇新指出，這點也是他長年以來的聲明，不過，政府單位並沒有當作一回事，他也只能當作寫好玩的，然後一直寫一直寫下去，「事實上，既有的正式教師人數不足下，政府雖然有針對偏鄉修正約聘代理教師年限。只是，畢竟那只能算是在致命傷口貼一個ok繃止血的措施而已，並不是真正改善現境問題的好方法。

唐宇新提到，蘇貞昌喊出了「生生用平板」，看起來是要以數位挹注弱勢學生進行學習，但那似乎仍掩藏了最大的現場問題-「教師員額不穩定」，因為現場即使有了足夠的數位載具，讓教學者能直接讓學生使用載具學習，也不代表教學者的教學品質有所改善。

他比喻，講難聽點仍是像過去「老師在上課時放YouTube、光碟片授課，而自己在那邊閒閒喝茶配茶點」，然後自稱這是資訊融入教學而自傲，「於是，我們真的得要認真思考“蔡總統說的假期過長，究竟是什麼意義？”」

▲▼補習班,補習,老師。（圖／取自免費圖庫／pexels）

▲教師員額不穩定，即使有了足夠的數位載具，也不代表教學者的教學品質有所改善。（示意圖／取自免費圖庫／pexels）

三、教育的意義是養成人才，不是養成工人。

唐宇新認為，以總統的說法，台灣學生似乎因為假期過長而忽視學習，因此提倡彈性假期，不過這背後牽扯到的問題恐怕還包含了很多，其一就是教師的正式休假只有寒暑假，而實際上扣除假期與國定假日後大概只有21-24日的總假期。另外，彈性學制之外，又必須權衡教科書編排與課程總體計畫的安排。

最後就是教育部制定出來的課綱與目標，可能在彈性假期中必須調整。他說明，「也就是在這些事情沒談好之前，我們只是在工業3.0下做工人培訓的事情而已。簡單講，就是照本宣科把進度做好，然後完成KPI而已。事實上，108課綱真的要達成，大抵只有私人的實驗學校與自學系統真的能達成養成人才的目的。」

▲▼國中生,女學生,放學,下課,高中生。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲學生的假期究竟要怎麼放？恐怕牽扯的問題相當廣泛。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

唐宇新總截，台灣欠缺的人才是全方位性的，並不單純是數、理、工三界，這十幾二十年間，台灣藝術界根本猶如墳場，「那種只能瞻仰遺容而不見後來浪濤的悲哀，恐怕是總統沒警覺到的最大危機！」

另外，中國執行雙減雖然看起來像是笑話，但中國在雙減後學生申請技職與大學比例快速改變，間接促成中國於工業3.0與2050科技國的理想，「我們卻還在想增加學生的學習時間與科目，實在可笑！」

● 本文獲得唐宇新授權。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►運動穿這件就贏了！

ET快訊
快訊／聖誕老人來了！今晚10:41「通過台北」照片曝光
蔡英文提議「寒暑假不要太長」！小學師怒揭3真相：實在可笑
「待轉大富翁」鎖定新北耶誕城！2人拆號誌遭壓制　1人對警比中
男半裸「性侵母山羊」致死！　判關6年
老公生日　大咖女星現場豪送「5500萬支票」
周杰倫變聖誕魔術！水倒出「透明→紅酒」29秒神奇片網看呆
好市多「內褲藏一物」　她開箱傻眼！網驚喊：太噁心了
400萬人年薪不到50萬！他血淚曝鬼島玩法　一句話道盡年輕人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

蔡英文提議「寒暑假不要太長」！小學師怒揭3真相：實在可笑

金門版聖誕老人「公揹婆」繞藝文特區發禮物　行銷市集雙主場　

好市多「內褲藏一物」　她開箱傻眼！網驚喊：太噁心了

聖誕節迎最強冷氣團！全台濕冷「2天僅10度」　山區有望下雪時間曝

400萬人年薪不到50萬！他血淚曝鬼島玩法　一句話道盡年輕人心酸

蔡英文喊「寒暑假不要太長」！學生一片哀嚎　網嚇：還好我畢業了

佔位哥公審隔壁乘客「不讓出空位」　拍照取暖反被網一面倒轟爆

準公婆「開條件養到老」孝子全答應…女友大崩潰　律師列10惡夢

長榮航聖誕餐會登場！重現秋田縣景緻　品A5和牛秒速到日本

第三劑追加劑已有8萬多人接種！陳時中估：高峰會出現在明年3月

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒

聲林之王3_EP04_ PROMO自創曲大展個人魅力 老師們讚嘆不已

李佳穎40歲不急嫁「等想受孕的時候」　不害怕踏入婚姻「什麼大風大浪沒見過」

屁孩騎「改管機車」緊貼轎車後方　一路按喇叭逼車...網：在吸尾流？

對向車路口未讓直行！左轉竄出　駕駛閃避不及...直接衝撞早餐店

大隊接力剛接棒直接「領先一圈」　帥氣翻筋斗滾完秒衝刺還得第2名

女29歲檢查出肺癌七天術後紀錄　她呼籲：要做「低劑量電腦斷層」

「豬界畢卡索」破動物畫家紀錄　耗時數周新大作賣出台幣73萬！

黑人陳建州挨批「兄弟出事逃超快」　發聲點名彈頭！「大家都遍體鱗傷」

蔡英文提議「寒暑假不要太長」！小學師怒揭3真相：實在可笑

金門版聖誕老人「公揹婆」繞藝文特區發禮物　行銷市集雙主場　

好市多「內褲藏一物」　她開箱傻眼！網驚喊：太噁心了

聖誕節迎最強冷氣團！全台濕冷「2天僅10度」　山區有望下雪時間曝

400萬人年薪不到50萬！他血淚曝鬼島玩法　一句話道盡年輕人心酸

蔡英文喊「寒暑假不要太長」！學生一片哀嚎　網嚇：還好我畢業了

佔位哥公審隔壁乘客「不讓出空位」　拍照取暖反被網一面倒轟爆

準公婆「開條件養到老」孝子全答應…女友大崩潰　律師列10惡夢

長榮航聖誕餐會登場！重現秋田縣景緻　品A5和牛秒速到日本

第三劑追加劑已有8萬多人接種！陳時中估：高峰會出現在明年3月

破千公升行李箱可躺兩成人！日系「皮卡、麵包車」大改款全面升級

前故宮院長陳其南自揭心臟病發經驗　台大手術救回！隔天還能投票

宋江爆回歸《Sweet Home》第二季！　公司首度鬆口回應了

黃子佼認「有關心徐若瑄」：點到為止　曝孟耿如拒過戶房子原因

偉士牌x小賈斯汀聯手「搶推限量機車」！外型設計、售價2022初公開

快訊／聖誕老人來了！今晚10:41「通過台北」照片曝光

蔡英文提議「寒暑假不要太長」！小學師怒揭3真相：實在可笑

張哲瀚「辱華封殺」竟反轉！　消失4個月親自報警…大人物出面挺

前1周父親過世⋯《聲林3》20歲陳柔安淚「爸我有晉級」

「待轉大富翁」鎖定新北耶誕城！2人拆號誌遭壓制　1人對警比中指

生活熱門新聞

「神秘光球」37秒飛越西港被拍到

李靚蕾舊衣穿4年「耳環戴16年」打臉拜金說

王力宏出道被傳同性戀　他曝掩蓋1事

默默蒐證忍6年「還有人敢娶李靚蕾嗎？」網列4點必娶

她神擬「王力宏懺悔信」球丟回蕾神！千人跪了

蔡英文籲寒暑假別太長　全年無休培育人才

清大碩士面試8公司全摃龜！主管揭原因

饒河夜市「店家緊急關閉清消」！指揮中心：可能是境外案例足跡

拜土地公　3歲女指供桌：好多人

明起凍4天　跨年＋元旦天氣出爐

人妻炮友是誰？重讀蕾神長文這2字有玄機

狗仔驚爆「人妻女神」賣淫！神人打臉了

「台南神秘光球」高清照曝光　3萬英呎上空直擊

第三劑今起全民開放！可混打3款疫苗　QA秒懂你適合哪個組合

更多熱門

相關新聞

蔡英文喊寒暑假不要太長！學生一片哀嚎

蔡英文喊寒暑假不要太長！學生一片哀嚎

總統蔡英文今（24日）出席台大「重點科技研究學院」揭牌典禮，致詞時提到，為加速人才培育，「教育界可考慮不要有那麼長的寒、暑假」。消息一出，馬上讓不少網友嚇壞直呼「還好我畢業了」，不過也有網友認為，「台灣學生的假本來就太多了」，掀起熱烈討論。

平安夜到台南！蔡英文謝鄉親挺政府

平安夜到台南！蔡英文謝鄉親挺政府

蔡英文驚喜現身台南平安祈福燈會

蔡英文驚喜現身台南平安祈福燈會

蔡英文籲寒暑假別太長　全年無休培育人才

蔡英文籲寒暑假別太長　全年無休培育人才

呂秀蓮籲：蔡英文應特赦陳水扁

呂秀蓮籲：蔡英文應特赦陳水扁

關鍵字：

蔡英文寒暑假唐宇新

讀者迴響

熱門新聞

快訊／汪小菲帶25歲妹回家！　大S親發聲

「藝人嫖客花名冊」瘋傳！狗仔揭：很大的未爆彈

《女人我最大》女星宣布懷孕！

愛女生前遭性侵！父為討公道動私刑打死他

李妍瑾凌晨1036字還原「彈頭強壓摸胸」現場

瑪莎惡少把男大生打重傷！竟反告傷害：他也有動手

唐綺陽警告聖誕節2星象變化「負能量爆棚」：會壓垮生活

福原愛爆元旦宣布再婚！日媒酸「搶人老公扶正」被曝動向

林俊傑遭曖昧點名氣炸　網友再曝「4私密截圖」

「神秘光球」37秒飛越西港被拍到

李妍瑾直播爆走「扯到周杰倫」曝溫泉事件叫囂彈頭

王力宏暫退演藝圈大轉行？　全資100%持股入主新事業

疫情海嘯下....王品董座：正職員工發0.5個月特別獎金

彈頭秒回李妍瑾！認了指控「我當時妹太多」：深深地道歉

王力宏早洩自戀人格！為李靚蕾訂製生日蛋糕「主角全是自己」

更多

最夯影音

更多
消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼
雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒

雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒

聲林之王3_EP04_ PROMO自創曲大展個人魅力 老師們讚嘆不已

聲林之王3_EP04_ PROMO自創曲大展個人魅力 老師們讚嘆不已

李佳穎40歲不急嫁「等想受孕的時候」　不害怕踏入婚姻「什麼大風大浪沒見過」

李佳穎40歲不急嫁「等想受孕的時候」　不害怕踏入婚姻「什麼大風大浪沒見過」

屁孩騎「改管機車」緊貼轎車後方　一路按喇叭逼車...網：在吸尾流？

屁孩騎「改管機車」緊貼轎車後方　一路按喇叭逼車...網：在吸尾流？

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面