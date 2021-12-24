蔡英文提議「寒暑假不要太長」！小學師怒揭3真相：實在可笑

▲蔡英文呼籲教育界可考慮不要有那麼長的寒、暑假。（資料照／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

總統蔡英文今（24日）出席台大「重點科技研究學院」揭牌典禮，致詞時提到，為加速人才培育，「教育界可考慮不要有那麼長的寒、暑假」，引發網友熱議。對此，花蓮縣源城國小教師唐宇新就揭露3點真相，直言蔡總統提的學生假期太長這件事情，「恐怕不是這樣的！就讓本人把事情說清楚吧！」

一、台灣的中小學學生「工時」超長。

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唐宇新表示，學生在校的時間過長，是不爭的事實，以既有108課綱下的課程加上議題，學生在課間接觸的東西可說是目不暇給，「更可怕的是，正式教師數值低於想像，地方政府無力支撐人事經費，不敢釋出正式職缺。間接導致代理教師三四年一輪的流水宴席來來去去的，而真正優質的代理教師也經常因為約聘機制，無法長留於該留的學校，與孩子長期成長。」

唐宇新透露，老師如流水，學生面對的就是不穩定的師資，若是沒有長時間在校，恐怕在家庭功能不健全的情形下，只能仰仗這些來來往往的侯鳥教師持續為孩子提供作業指導、學習補救以及安親託輔。

他說，以蔡總統說的學生寒暑假過長，折算一下每學期200天、每天9小時的學習，再加以寒暑假期間中小學既有的學習扶助計畫，恐怕一個折算出來，家長與孩子見面的時間，就像月亮與太陽一樣，彼此失去了該有的親情時間外，親子交集點變得十分微妙，「這可能是蔡總統在發言前沒仔細思考的問題了，容我修正。」

▲台灣學生在校的時間過長，壓縮家長與孩子見面的時間。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

二、過長的學習時間與無效學習的惡果循環。

唐宇新指出，這點也是他長年以來的聲明，不過，政府單位並沒有當作一回事，他也只能當作寫好玩的，然後一直寫一直寫下去，「事實上，既有的正式教師人數不足下，政府雖然有針對偏鄉修正約聘代理教師年限。只是，畢竟那只能算是在致命傷口貼一個ok繃止血的措施而已，並不是真正改善現境問題的好方法。

唐宇新提到，蘇貞昌喊出了「生生用平板」，看起來是要以數位挹注弱勢學生進行學習，但那似乎仍掩藏了最大的現場問題-「教師員額不穩定」，因為現場即使有了足夠的數位載具，讓教學者能直接讓學生使用載具學習，也不代表教學者的教學品質有所改善。

他比喻，講難聽點仍是像過去「老師在上課時放YouTube、光碟片授課，而自己在那邊閒閒喝茶配茶點」，然後自稱這是資訊融入教學而自傲，「於是，我們真的得要認真思考“蔡總統說的假期過長，究竟是什麼意義？”」

▲教師員額不穩定，即使有了足夠的數位載具，也不代表教學者的教學品質有所改善。（示意圖／取自免費圖庫／pexels）

三、教育的意義是養成人才，不是養成工人。

唐宇新認為，以總統的說法，台灣學生似乎因為假期過長而忽視學習，因此提倡彈性假期，不過這背後牽扯到的問題恐怕還包含了很多，其一就是教師的正式休假只有寒暑假，而實際上扣除假期與國定假日後大概只有21-24日的總假期。另外，彈性學制之外，又必須權衡教科書編排與課程總體計畫的安排。

最後就是教育部制定出來的課綱與目標，可能在彈性假期中必須調整。他說明，「也就是在這些事情沒談好之前，我們只是在工業3.0下做工人培訓的事情而已。簡單講，就是照本宣科把進度做好，然後完成KPI而已。事實上，108課綱真的要達成，大抵只有私人的實驗學校與自學系統真的能達成養成人才的目的。」

▲學生的假期究竟要怎麼放？恐怕牽扯的問題相當廣泛。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

唐宇新總截，台灣欠缺的人才是全方位性的，並不單純是數、理、工三界，這十幾二十年間，台灣藝術界根本猶如墳場，「那種只能瞻仰遺容而不見後來浪濤的悲哀，恐怕是總統沒警覺到的最大危機！」

另外，中國執行雙減雖然看起來像是笑話，但中國在雙減後學生申請技職與大學比例快速改變，間接促成中國於工業3.0與2050科技國的理想，「我們卻還在想增加學生的學習時間與科目，實在可笑！」

● 本文獲得唐宇新授權。

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