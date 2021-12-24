蔡英文喊「寒暑假不要太長」！學生一片哀嚎　網嚇：還好我畢業了

▲蔡英文呼籲教育界可考慮不要有那麼長的寒、暑假。（資料照／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

總統蔡英文今（24日）出席台大「重點科技研究學院」揭牌典禮，致詞時提到，為加速人才培育，「教育界可考慮不要有那麼長的寒、暑假」。消息一出，馬上讓不少網友嚇壞直呼「還好我畢業了」，不過也有網友認為，「台灣學生的假本來就太多了」，掀起熱烈討論。

蔡總統今天在揭牌典禮致詞提到，為加速台灣人才培育，未來各校可以考慮不要有那麼長的寒、暑假，全年無休地快速培育人才，招生不一定要一年一次，也可以半年一次，同時要能吸引世界最好的學生，不只鎖定台灣學生，建議課程應以英語為主，達到與其他國家更好地溝通、整合。

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▲台大重點科技研究學院今天揭牌，蔡英文出席致詞。（圖／記者許敏溶攝）

消息曝光後，許多網友紛紛狂酸，「還好我畢業了」、「寒暑假乾脆做軍事訓好了」、「現在小孩比以前更痛苦了」、「勞工假太多之後，學生也假太多」、「你要跟你的教授說阿」、「你們要自立自強阿」、「順便建立高中實習制度，放假要去當苦工」、「通通砍掉，之後再恢復2年兵役就完美了」、「連學生假都砍，可憐哪」、「幫老師們QQ」。

不過，也有網友認為，「支持，放假也是出去混，倒不如來上課」、「老實講學生真的放太久每年一堆事故死」、「支持，一堆屁孩在外面就很煩」、「這樣縮短時間，年輕人18歲就大學畢業了，早點就業增加台灣競爭力」、「讓學生們提早適應進公司是沒寒暑假的，推」、「我也認同寒暑假短一點，然後平常學期中早點下課」、「台灣學生的假真的太多了」。

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