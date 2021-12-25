蔡英文首張博士證書NFT全球發行　暗藏2個「政治密碼」

▲孫文學校發行蔡英文博士學位證書NFT。（圖／孫文學校提供）



記者蔡文鈴／綜合報導

孫文學校總校長張亞中及網路媒體「政經關不了」主持人彭文正教授聯名發起的「論文速還真」群眾集會活動，甚至還發行了第一張蔡英文博士學位證書的NFT，同步上架全球最大的NFT交易平台──Open Sea，孫文學校總校長張亞中辦公室主任何啟聖表示，蔡英文論文真偽紛擾多時，除了蔡個人面對誠信的道德危機，全體國人也深陷高度的國安威脅，即然就缺這張證書，那就發給她，好讓爭議早日平息。

張亞中與彭文正跨洋聯手號召的這場追查蔡英文論文真相的群眾集會活動，特別選在行憲紀念日下午二點，在凱達格蘭大道舉行，希望如此咫尺的距離，讓蔡英文能聽見人民的訴求。孫文學校特別發行台灣第一張蔡英文博士學位證書的NFT，並且在全球NFT交易平台上架，何啟聖指出，全球發行的主要目的，是要讓全世界知道，中華民國的總統蔡英文，是「真」的有一張博士學位證書。

何啟聖文指出，這張證書所隱藏的「政治密碼」，充滿反諷的意味。其中最明顯的就是博士的「博」少了兩點，其次，是蔡英文的學號P81754088，P是援引網路術語P圖的「P」；而817是指蔡英文選舉獲得的817萬票；至於54088則是國人所熟知陳其邁在國會質詢的侮辱用語，「哇係恁拔叭（我是你爸爸）」。81754088連在一起的意思，何啟聖說，就是讓蔡英文體認到除了投他票的這817萬名選民之外，全民都是他的頭家。

何啟聖表示，當初考慮定價策略也是傷透腦筋，原本是定817（蔡英文的817萬選票），但平台是以「以太幣」計價，817顆以太幣以廿四日深夜十二點的價格，相當於新台幣三百多萬元，為了要讓一般民眾能夠輕鬆擁有，而又不能低價到糟蹋到總統尊貴的身份，最後決定以原價打0.0001折，即0.00817以太幣，以廿四日深夜十二點的價格換算，不到一千元即可以擁有這張證書。

何啟聖指出，為了要讓更多民眾確信蔡英文是「真」的有博士學位證書，因此，除了標價親民之外，還考慮視購買熱度發行一萬張，以追求博士學位證書的「覆蓋率」，又能避免價格「炒作」。他說，當全球有一萬人擁有這張證書，相信應該就再也沒人「敢」質疑蔡英文的博士是「假」的了。

他說，為了讓更多人關注蔡英文「真」的具有博士學位證書，凡持有此NFT者，將舉辦「網路見面會」，同時，每人再送一本孫文學校總校長張亞中所著「孫文思想基本讀本」，除了能多瞭解孫文思想，也是答謝NFT持有者對這張證照的認可，以及對總統學歷的「信賴」。