臉上長出「陰莖鼻」一根垂到嘴唇！他罹怪病躲藏6年　手術現況曝光

▲美國一名男子罹患怪病，鼻尖皮膚增厚，神似陰莖。（圖／翻攝Dr. Thomas Romo）

記者吳美依／編譯

美國紐約57歲男子康拉多（Conrado Estrada）罹患怪病後，鼻尖越長越大，長度甚至延伸到上唇，不僅外型宛如陰莖，也嚴重影響生活，四處求醫卻毫無改善。他6年以來非常自卑，過著躲躲藏藏的生活，直到今年聖誕節前夕，終於接受手術，恢復原狀，重拾信心。

《紐約郵報》等外媒報導，康拉多的進食、說話、呼吸都有困難，還會嚴重打鼾，「它已經長到嘴唇了，所以我每次吃東西，都會碰到湯匙。」他走在路上，總會感受到旁人的異樣眼光，還有天真孩子詢問媽媽「這個人怎麼了」，「所以我一直都戴著口罩，避免問題。」

▲康拉多手術後重拾自信心。（圖／翻攝Dr. Thomas Romo）

康拉多今年找上倫諾克斯山醫院（Lenox Hill Hospital）的整形外科醫師羅莫（Dr Thomas Romo），終於看見一絲曙光。羅莫坦言，此病例情況棘手，「這是一種鬱積型的感染」，患者的鼻尖皮膚因皮脂腺增大而不斷增厚、長粉刺或坑坑巴巴，雖然確切原因仍不清楚，但若沒有接受治療，還會繼續惡化。

康拉多恢復容貌後，感謝親友支持，「我認為上帝派了一個天使來照顧我，這就是我對羅莫醫師的看法。」羅莫認為，一人有了信心以後，就會更有生產力，對社會是一件好事，「我正在盡我所能幫助社會。」

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