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祖克柏轉戰元宇宙被看衰！美媒封「年度惡人」：創造對世界有害網站

▲▼祖克柏。（圖／達志影像／美聯社）

▲祖克柏創造的Facebook被美媒痛批有害，因此將其封為「年度惡人」，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

今年10月，臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）宣布，將公司名稱Facebook改名為「Meta」，強調公司未來將致力發展元宇宙（Metaverse）的決心。然而，他的雄心壯志卻被美國老牌政論雜誌《新共和》（TNR）視為笑話，甚至將祖克柏稱為「年度惡人」（Scoundrel of the Year），譏諷他創造的Facebook是「世上最爛的網站」，對世界有害。

據TNR報導，在祖克柏宣布進軍元宇宙的虛擬世界後，元宇宙的話題瞬間成為了矽谷最熱門的話題，不過TNR卻認為，祖克柏所提出的概念毫無吸引力，而且元宇宙甚至還可能淪落到Facebook一樣令人厭惡的下場。TNR指出，從Facebook的先例可見，祖克柏的產品讓世界變得愚蠢、醜陋、糟糕，導致Facebook成為世上最爛的網站。

TNR還痛批，Facebook還是一個喜歡走鋼絲的公司，它也不止一次為了達成目的，甘而撒下彌天大謊。報導稱，儘管Facebook並未挑起人們無理的怨恨、幼稚的挑釁等負面情緒，但其演算法卻不斷將類似內容推播給用戶，造成Facebook用戶對罪惡漠不關心，甚至參與錯誤醫療訊息和種族滅絕等激進言論的傳播。

▲▼祖克柏。（圖／達志影像／美聯社）

以新冠為例，TNR表示，美國人只佔了Facebook全球用戶中的10%，但Facebook在打擊假新聞時，將近85%的力氣都集中在了美國，以避免政府與人民的制裁，卻導致Facebook其他用戶所在的國家虛假訊息氾濫，甚至還有不少國家的網友聽信謠言後拒絕接種疫苗，導致疫苗接種進程比歐洲其他國家更緩慢，而Facebook還在沉迷於自己的內部數據和參數。

TNR認為，Facebook並未意識到自己作為全球最大的網站之一，除了賺錢以外，更重要的是它應該對世界負起社會責任，｢Facebook自稱是一個『分享之地』（The Sharing Place），卻疏於監控用戶分享的內容，允許人們盲目追逐點閱率，導致憤世嫉俗的情緒氾濫；多年來，祖克柏在面對政府的究責時，始終西裝筆挺地坐在參議院，持續用同一套說辭來糊弄人們，這是一種欺詐和不負責任的行為，甚至我們可以稱之為犯罪｣。

報導指出，如今的Facebook除了變得十分反人類，還變成了一台「法西斯機器」，處處充斥著高中同學的抱怨、無聊的新聞、病毒式傳播的愚蠢言論和白癡的廣告。而在Facebook之後，祖克柏甚至還想將同樣的盈利方式搬到元宇宙，繼續用愚蠢和花哨的謊言運作元宇宙，根本就是「2021年的年度惡人」。

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