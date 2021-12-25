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Omicron壓境「下一波大流行何時來？」　專家分析：春節後機會大

▲▼「關鍵『疫』戰，感謝有您」頒獎典禮，衛福部傳染病防治醫療網中區指揮官、中國醫藥大學附設醫院的感染科醫師黃高彬出席。（圖／記者洪巧藍攝）

▲衛福部傳染病防治醫療網中區指揮官、中國醫藥大學附設醫院的感染科醫師黃高彬出席。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內過去兩週已經檢出27例境外移入Omicron變異株，且當中11例為昨天單日新增，堪稱大魔王壓境。專家認為，台灣下一波大流行估計會於春節後發生，春節專案7+7+7檢疫一定要嚴守規範，此外，也建議第三劑間隔從現行5個月縮短為3個月，讓民眾及早獲得保護力，比較足以因應。

台灣發現首例境外移入Omicron個案不過短短兩週，到目前為止已經檢出27例，來自8個國家，以英美最多，其它還有零星來自巴西、加拿大、史瓦帝尼、奈及利亞、德國，全數屬於突破性感染。

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指揮中心今日舉辦COVID-19關鍵「疫」戰感謝有您頒獎典禮，中國醫學大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬獲獎出席，而針對春節防疫措施與Omicron變異株等影響，他受訪表示，參考以往應對Delta變異株的經驗，國人防疫措施遵從度高，遵守相關措施的情況下，應該可以守好。

不過，黃高彬也提到，美國每日新增確診病例中，高達9成是Omicron變異株，1天可暴增24萬例確診病例，基本兩劑疫苗的保護力顯然已不足夠，為增加保護力提早至3個月完成施打是「必然之惡」。

國際間標準的第三劑間隔為接種第二劑後滿6個月，我國現行已經將第三劑間隔縮短為滿5個月，數天前專家會議開會也暫時沒有決議要縮短間隔。黃高彬則解釋，春節返鄉潮，加上潛伏期計算，台灣再次大流行的時間恐怕為落在春節之後，間隔改3個月，讓多一點人及早獲得保護，會比較足以因應。

此外，Omicron的傳播力遠遠超過Delta，黃高彬指出，Delta變異株的R0值約為5至8，相當於一名確診者可以傳染給5至8人，按此推估，OmicronR0值超過8以上，國人疫苗施打覆蓋率應達8成5到9成，才能有保護效果；特別是第一類至第三類一線高風險人員，理想的情況三劑疫苗覆蓋率應達到100%。

另有專家認為，新冠疫情流感化可於明年春節後見分曉。黃高彬則認為，這是比較樂觀的想法，他個人預期要到明年年中以後，才會比較明朗。「今年11月出現Omicron變異株，讓國內防疫人員人仰馬翻」，明年2至3月還不清楚是否會有不同變異株出現，明年中旬才會比較明朗。

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