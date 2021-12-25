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嘉義火車站改造！「減法設計」重現全島第一摩登車站　進度大公開

▲▼嘉義火車站微改造，配合今年2021台灣設計展在嘉義，以「BACK TO THE FUTURE」命名。（圖／記者林育綾攝）

▲嘉義火車站微改造，包括空間整合、指標示系統優化等。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／嘉義報導

嘉義火車站在1933年有「全島第一摩登車站」美名，不過隨著使用年齡增加，空間也變得雜亂，掩蓋了這座古蹟原本的美。今年2021台灣設計展在嘉義，「嘉義火車站」也成為展區之一，巧妙命名為「BACK TO THE FUTURE」，用減法和服務設計，重現市定古蹟迷人的原始風貌，未來也預計加入台鐵便當門市！

▲▼嘉義火車站改造前。（圖／台灣設計研究院提供）

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▲嘉義火車站改造前。（圖／台灣設計研究院提供）

▲▼嘉義火車站微改造，配合今年2021台灣設計展在嘉義，以「BACK TO THE FUTURE」命名。（圖／記者林育綾攝）

▲改造時拆除台鐵招牌，讓古蹟回復原貌，未來也持續整理。（圖／記者林育綾攝）

嘉義火車站落成於1902年，如今為市定古蹟，此次由本埠設計團隊近行微改造，該團隊也曾執行「新竹火車站」改造。設計師蔡嘉豪提到，火車站可說是一個城市的門面，但很多車站經過長期使用，都變得有些雜亂，而嘉義火車站跟新竹的共同點都是「古蹟建築」，在當年都是相當摩登的設計，因此改造過程中，盡量以不破壞建築為主，同樣以「簡化」為主軸，分為三階段進行。

▲▼嘉義火車站改造前。（圖／台灣設計研究院提供）

▲▼嘉義火車站改造前，海報林立，讓資訊雜亂。（圖／台灣設計研究院提供）

▲▼嘉義火車站改造前。（圖／台灣設計研究院提供）

蔡嘉豪說明，很多車站在視覺上變得雜亂的原因之一，也是站務服務員求好心切，為了服務旅客，加上確實常有旅客詢問問題，擔心大家找不到，就把很多資訊往牆上到處貼。而所謂的「減法設計」與「服務設計」，就是將資訊放在適度的位置上，更能一目瞭然。

▲▼嘉義火車站微改造，配合今年2021台灣設計展在嘉義，以「BACK TO THE FUTURE」命名。（圖／記者林育綾攝）

▲▼嘉義火車站改造後，大廳也透過減法美學，整合既有服務空間、設備、指標，美麗的古蹟窗樘也能顯露。（圖／記者林育綾攝）

▲▼嘉義火車站微改造，配合今年2021台灣設計展在嘉義，以「BACK TO THE FUTURE」命名。（圖／記者林育綾攝）

在車站建築體上，拆除了過往台鐵設置的「嘉義車站」四字招牌，讓古蹟回歸原貌。車站大廳也透過減法美學，整合既有服務空間、設備、指標；而候車廳未來將置入台鐵便當門市，整合旅遊服務中心及店鋪空間，活絡空間使用。在月台上，也減去不必要的指標及物品，重新整合指標系統，使月台方向明確、空間清爽。

▲▼嘉義火車站改造前。（圖／台灣設計研究院提供）

▲嘉義火車站月台改造前。（圖／台灣設計研究院提供）

▲▼嘉義火車站微改造，配合今年2021台灣設計展在嘉義，以「BACK TO THE FUTURE」命名。（圖／記者林育綾攝）

▲嘉義火車站月台改造後。（圖／記者林育綾攝）

▲▼嘉義火車站改造後。（圖／台灣設計研究院提供）

▲▼指標系統簡化，使月台方向明確、空間清爽。（圖／台灣設計研究院提供）

▲▼嘉義火車站改造後。（圖／台灣設計研究院提供）

車站內也還有許多雜亂的電纜線，蔡嘉豪也說，很多電線不確定有沒有用處，這些都是經年累月累積，所以不能隨意拆除，必須小心翼翼去查每一條線的使用，因此整化還需要一些時間。

團隊所做的大致上是簡化、整理，也看車站的特質，給它應有的樣貌，如今已有初步成果，預計明年5月可以讓更多旅客看見嘉義火車站煥然一新的面貌！

▲▼嘉義火車站改造設計圖。（圖／台灣設計研究院提供）

▲嘉義火車站未來也預計加入台鐵便當門市。（示意圖／台灣設計研究院提供）

今年台灣設計展位於嘉義，主題為「家意 ‧ 以城為家 City as Home」，規劃13個展區、5個延伸的周邊活動，總共18種家的表現。「2021台灣設計展」展期自12月24日開始到明年1月2日，部分展區也將延長展示，而在展覽結束後，許多空間將回歸嘉義居民繼續共創發展。

「2021台灣設計展」展訊
展覽期間：2021年12月24日至2022年1月2日（展期10天）
開放時間：10:00-18:00（週五、週六延長至20:00）
更多資訊：https://www.designexpo.org.tw/zh-TW

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