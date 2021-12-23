驚！國中小性侵與霸凌案佔比逾5成　教部：性平教育有待努力

▲國中小性侵與霸凌案佔比逾5成。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

今天（23日）立法院教育委員會上，國民黨籍立委林奕華提出教育部107到109校園性侵害通報統計，發現在國中小階段，不管在性侵害、性霸凌與性騷擾，佔各級學校比例都超過5成，甚至在國中小階段的性霸凌更佔比超過6成到接近7成，教育部坦言，在國中小階段，疑似案件統計的確有比較偏高情形，未來在中小學的性平教育落實，還有待努力加強空間。

▼教部坦言中小學的性平教育還有待努力加強空間。（圖／記者許敏溶攝）

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立法院教委會今天審查性別平等教育法修正草案，國民黨籍立委萬美玲在質詢時提出，教育部在校園中疑似性霸凌、性侵害及性騷擾通報統計，105年分別為981件、1585件、4207件，107年來到128件、1766件、5982件，109年更來到277件、2535件、10681件，增加1到3倍不等。

立委林奕華也指出，根據教育部從107到109校園性侵害通報統計，在國中與國小階段，不管在性侵害、性霸凌與性騷擾，佔各級學校比例都偏高，像是在性侵害部分，108年分別有878、172件，佔全部案件比例分別為43%、7.93%，109年則有1164、195件，佔全部比例分別為45.92%、7.63%，等於國中小階段佔比都超過5成。

▼國中小疑似性侵害統計佔比超過5成。（圖／記者許敏溶攝）

而在性霸凌與性騷擾部分，林奕華表示，性騷擾部分，108年分別都有超過2000件以上，佔比都超過3成，109年則成長到超過3000件以上，佔全部總件數比例已經接近7成；在性霸凌也有類似狀況，108年分別有58、45件，兩個階段合計佔總件數超過6成，109年兩個階段累計達到191件，佔全部總件數比例已經來到68%，接近7成。

對於上述數字，教育部次長林騰蛟回應，從上述的數字與分析，確實在國中、國小在疑似案件是有比較偏高情形，顯示未來在中小學在性平教育落實還有待努力加強空間。