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全球第一！台6學生奪國際國中科學奧林匹亞6金

▲▼台灣6選手奪下國際國中科學奧林匹亞6金、名列全球第一。（圖／教育部提供）

▲台灣6位學生奪下今年國際國中科學奧林匹亞6金、總成績名列全球第一。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

2021年「第18屆國際國中科學奧林匹亞競賽」成績昨（20日）晚揭曉，在全球59國、359位選手參加下，我國6位參賽學生表現亮眼，拿下6面金牌，國家總體排名為世界第1名，其中台南一中學生林軒名同時獲得競賽特別獎項「理論獎」及「總成績獎」，名列全體參賽學生第1名。

國際國中科學奧林匹亞為培養青少年對科學的興趣，整合數學、物理、化學、生物及地球科學等科學相關學科舉行國際競賽，參賽者必須是未滿16歲學生，台灣從2004年起參賽，歷年均獲佳績，至今總計獲得89金、13銀，今年拿下6金及全球第一的好成績，教育部長潘文忠獲知好消息後也立即送出祝賀，恭喜學生們努力獲得豐碩成果，並為台灣爭光。

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▼台灣6選手在國際國中科學奧林匹亞總成績名列全球第一，左起為戎慶一、許孟哲、陳柏凱、張丞漢、林軒名、蔡依珊。（圖／教育部提供）

▲▼台灣6選手奪下國際國中科學奧林匹亞6金、名列全球第一。（圖／教育部提供）

今年競賽由阿拉伯聯合大公國主辦，共有59國、359位選手參加，國家經遠端監控參加比賽，所有競賽過程與歷屆相同，我國2位領隊代表在12月11日飛往杜拜參與實體會議，預計今天（21日）搭機返國。

教育部表示，6位選手由台灣師範大學理學院教授組成教練團隊負責培訓，12月13日開幕典禮後領隊教師們隨即與學生分隔並參加線上會議和試題討論，選手則開始進入無通訊的競賽階段，直至12月18日傍晚完成實驗競賽後才可對外通訊。

國教署指出，為鼓勵學生踴躍參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽，教育部訂有相關成績優良學生升學優待辦法，獲得競賽金、銀、銅牌的學生，可保送高級中等學校或專科學校五年制就讀，獲金、銀、銅牌者還可分別得到教育部20萬元、10萬元、5萬元獎學金。未來將持續選訓學生參與此項活動，增加海外競賽經驗並拓展國際視野，希望藉此增加我國與各國科學教育發展的交流與合作機會。

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