「嘉玲」再現身！校園連4天無新增個案　總數維持931例

▲校園連4天無新增個案，總數維持931例。（圖／教育部提供，照片人物與本事件無關）

記者許敏溶／台北報導

受到Omicron病毒影響，全球新冠肺炎疫情持續升溫，但台灣疫情相對穩定，根據教育部今（23日）公布最新統計資料，截至昨（22日）天為止，各級學校無新增個案，而且連續4天「+0」，境外生確診總數維持208例，全國校園累計總數維持931例。

中研院P3實驗室本月初爆發一名人員染疫，讓台灣維持35天的0本土確診破功，而近期國際疫情因Omicron病毒而升溫，累計到今天為止，全球染疫人數超過2.77億人，英國單日確診數超過10萬人，續創新高紀錄，而中國西安下令封城。

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▲校園連4天無新增個案，總數維持931例。（圖／教育部提供）

不過，台灣雖然近期也有雙位數境外移入個案，但本土疫情相對穩定，根據教育部最新公布資料顯示，截至昨日17時30分為止，各級學校學生確診總數維持931例，連續4天無新增個案，其境外學生累計確診數維持208例，境外移入大專校院學生177例，境外移入高中生29例，國中生、國小生各1例。

另在本土確診學生數部分，則仍維持723例，連續12天沒有新增個案，其中213例為本土大專校院生，高中生119例、國中生113例、國小生189例，還有89例幼兒園生。