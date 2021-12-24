看王力宏婚變有感　陳佩琪：哪天鬧離婚跟柯文哲論戰會是誰勝？

▲柯文哲日前偕陳佩琪出席2021大稻埕情人節。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

金曲歌王王力宏與前妻李靚蕾的離婚風波鬧得滿城風雨，李靚蕾在5000字自白文中，點出自己及現代女性婚後當家庭主婦所遭遇的不對稱關係。對此，台北市長柯文哲夫人陳佩琪似乎有感而發，24日寫下1649字臉書文，闡述對家庭主婦的想法，也提及去年「擦地板事件」，小酸了民進黨立委范雲及王定宇。

內文中評論王力宏部分，陳佩琪認為，縱使王力宏在私德上有瑕疵，但都是個人私德有虧，壓根沒構成法律上的犯罪，而現實中最大的懲罰，也就是廠商不續約、商演被取消或法庭上失去小孩監護權等。她也說，既然沒犯任何須被抓去關的罪，但搞到後來雙方輿論聲量與支持度差距如此之大，也許是後來大眾媒體大量報導所帶起的風向所致吧。

陳佩琪文末還開了柯文哲玩笑，表示，「偶像藝人犯了嚴重私德癖瑕，我們輿論又對家庭主婦較同情，導致雙方所受同情如此懸殊，不過相信文筆論戰，也有絕大影響，難怪有人說從小要練好作文，這事件輸贏難道是跟文筆好壞有關嗎？我跟先生都是會寫、敢寫之人， 不知哪天鬧離婚在臉書上論戰，會是誰勝誰負？」

▼陳佩琪24日下午寫得臉書全文。（點圖可放大／翻攝自Facebook／陳佩琪Peggy）