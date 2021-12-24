　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「2025雙北世壯運」邀全民動起來　分享影片抽大獎

▲▼柯文哲與盧彥勳合力宣傳「2025雙北世界壯年運動會」。（左圖／北市府提供，右圖／華納兄弟提供）

▲柯文哲與盧彥勳合力宣傳「2025雙北世界壯年運動會」。（左圖／北市府提供，右圖／華納兄弟提供）

生活中心／綜合報導

「2025雙北世界壯年運動會」將於2025年5月17日至30日舉行，「台北運動吧」臉書粉專已經釋出宣傳影片，由臺北市長柯文哲與台灣男網一哥盧彥勳合力宣傳賽事，邀請全民一同響應2025雙北世壯運，而且分享影片還可以拿好禮！

「30歲就可以報名！」2025雙北世壯運將共有32項競賽種類，預計有超過110個國家、近4萬名選手及參與者與會。世壯運雖為大型國際賽事，但報名資格沒有門檻，只要年滿30歲都可以參賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2025雙北世壯運組織委員會表示，無論是熱愛運動的一般民眾，或是現役、退役的運動員，2025雙北世壯運絕對是大家體驗國際賽事最好的機會！同時強調，距離正式比賽還有三年半的時間，競技比賽絕非一蹴可及，但是現在還有很多時間可以訓練！柯文哲市長也表示，臺灣很少有機會可以舉辦大型國際賽事，期望透過這次賽事、及全民的支持讓全世界看見臺灣！

除了宣傳賽事外，影片最後柯文哲市長也加碼錄製了一段「彩蛋」，邀請民眾分享影片抽大獎。最大獎是AFAMIC艾法M8藍芽智能心率GPS運動手環（1位），可隨時偵測運動量，為你的練習強度把關！另外還有2025雙北世壯運限定版280ml水壺(100位)，內含掛繩便利攜帶，除了是「上市即絕版」的珍藏品，更是外出運動補充水分的好夥伴，為即將到來的賽事做充足準備，與你相約2025雙北世界壯年運動會！

「運動無界 人生無限」，2025雙北世界壯年運動會目前已經正式進入實際籌備階段，預計2024年2月開始接受報名，歡迎全民一同響應參與！

►運動穿這件就贏了！

ET快訊
20多歲染疫女去過饒河夜市！　來台1個多月才確診
瑪莎3惡少「反告男大生動手」　宋媽媽怒：這種人可教化？
快訊／友達銷售處長神鬼搬運！　吞走公司24億元
2021台灣電視劇評分出爐！《華燈》僅第6　第1名是「這部」
快訊／立院三讀　父母可同時請領育嬰留職停薪津貼
快訊／確診者去過饒河夜市！　停業到明天下午
快訊／BTS成員確診！　返韓隔離中
科技大廠高管秘戀已婚女！　被分手拿性愛照逼復合　
瑪莎惡少詭辯「隨便亂打」　目擊者還原現場：倒地還猛踹頭

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

20多歲染疫女去過饒河夜市！入境1個多月才確診

月付1萬5住娘家「女婿處境超慘」　豬隊友逼吞下！他怒逃回家

傻眼！玉山獼猴智力堪比幼兒　學騎士動作拉坐墊、開行李箱覓食

12星座男「想娶你」的舉動！牡羊霸氣宣示主權、水瓶真心掏給你

爆乳鋼琴女神「YouTube頻道保住了」！　粉絲激動：世界和平

嚴防「7+7居檢」破口！三大注意事項曝光　防疫醫師：比照防疫旅宿

沈富雄指疫情將流感化　陳時中：列為參考、現嚴陣以待

牛津發表打3劑AZ可抗Omicron　陳時中：下周由專家小組討論

元旦領唱國歌挨批洗白！陳時中3點回應「我認為這是個人的榮譽」

饒河夜市「店家緊急關閉清消」！指揮中心：可能是境外案例足跡

雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

聲林之王3_EP04_ PROMO自創曲大展個人魅力 老師們讚嘆不已

李佳穎40歲不急嫁「等想受孕的時候」　不害怕踏入婚姻「什麼大風大浪沒見過」

對向車路口未讓直行！左轉竄出　駕駛閃避不及...直接衝撞早餐店

屁孩騎「改管機車」緊貼轎車後方　一路按喇叭逼車...網：在吸尾流？

女29歲檢查出肺癌七天術後紀錄　她呼籲：要做「低劑量電腦斷層」

黑人陳建州挨批「兄弟出事逃超快」　發聲點名彈頭！「大家都遍體鱗傷」

完結篇？李靚蕾又發文「到此為止」　王力宏重生路上「會支持和協助他」

大隊接力剛接棒直接「領先一圈」　帥氣翻筋斗滾完秒衝刺還得第2名

20多歲染疫女去過饒河夜市！入境1個多月才確診

月付1萬5住娘家「女婿處境超慘」　豬隊友逼吞下！他怒逃回家

傻眼！玉山獼猴智力堪比幼兒　學騎士動作拉坐墊、開行李箱覓食

12星座男「想娶你」的舉動！牡羊霸氣宣示主權、水瓶真心掏給你

爆乳鋼琴女神「YouTube頻道保住了」！　粉絲激動：世界和平

嚴防「7+7居檢」破口！三大注意事項曝光　防疫醫師：比照防疫旅宿

沈富雄指疫情將流感化　陳時中：列為參考、現嚴陣以待

牛津發表打3劑AZ可抗Omicron　陳時中：下周由專家小組討論

元旦領唱國歌挨批洗白！陳時中3點回應「我認為這是個人的榮譽」

饒河夜市「店家緊急關閉清消」！指揮中心：可能是境外案例足跡

遭不當照顧！8月男嬰癱軟「終身失明」　惡保母下場出爐

富邦悍將找5洋將　後援型洋投搭配曾峻岳

聖誕禮物被偷GG了　小孩超失望「眼神死」！全家衰照曝光網瘋傳

猛男消防員「擼狗狂親」網友眼冒愛心　菜鳥帥哥：阿嬤幫我報名的

富邦積極爭取王勝偉　丘昌榮：中線即戰力球具

台東首座國際認證足球場　提供選手完善訓練場地

獨攀中央尖山桃園市股長尋獲　斷崖上發現已無生命徵象

陸全國人大、政協表決通過 ！　2022年「兩會」時間公布

20多歲染疫女去過饒河夜市！入境1個多月才確診

月付1萬5住娘家「女婿處境超慘」　豬隊友逼吞下！他怒逃回家

生活熱門新聞

「神秘光球」37秒飛越西港被拍到

李靚蕾舊衣穿4年「耳環戴16年」打臉拜金說

王力宏出道被傳同性戀　他曝掩蓋1事

清大碩士面試8公司全摃龜！主管揭原因

默默蒐證忍6年「還有人敢娶李靚蕾嗎？」網列4點必娶

拜土地公　3歲女指供桌：好多人

饒河夜市「店家緊急關閉清消」！指揮中心：可能是境外案例足跡

人妻炮友是誰？重讀蕾神長文這2字有玄機

狗仔驚爆「人妻女神」賣淫！神人打臉了

第三劑今起全民開放！可混打3款疫苗　QA秒懂你適合哪個組合

嚐鮮IKEA威靈頓牛排！她開箱照嚇壞網

爆乳鋼琴YouTuber頻道停更　原因曝光網心碎

尾牙出現哪道菜最不爽？「這一道」好意外

平安夜變天！冷氣團來襲北台激凍10℃

更多熱門

相關新聞

「讓大家眼見為憑」　柯文哲：斯文里都更明年4月讓老住戶回新家住

「讓大家眼見為憑」　柯文哲：斯文里都更明年4月讓老住戶回新家住

台北市長柯文哲24日出席就職七周年記者會，他在回顧市長任期第一任的公辦都更政績時表示，斯文里三期是他上一任任期的重點，預計明年四月份可以讓老住戶回新家入住，「當年我要選台北市長時去看過，大家都說不要騙了，很多選舉的人都只是來看看而已」，現在的斯文里三期公辦都更就是一個很成功的案例，讓大家眼見為憑。

環南市場會長讚柯文哲上任改建五市場　「肖欸」敢說敢做又敢衝

環南市場會長讚柯文哲上任改建五市場　「肖欸」敢說敢做又敢衝

「台北老人福利相當好」　柯文哲：我上任至今預算從46億加到69億

「台北老人福利相當好」　柯文哲：我上任至今預算從46億加到69億

抗疫過程太艱苦　柯文哲坦言一度想放棄清零

抗疫過程太艱苦　柯文哲坦言一度想放棄清零

就職七周年！柯文哲：我的第二任亮點「東區門戶計畫」讓南港不一樣

就職七周年！柯文哲：我的第二任亮點「東區門戶計畫」讓南港不一樣

關鍵字：

2025雙北世界壯年運動會柯文哲盧彥勳

讀者迴響

熱門新聞

快訊／汪小菲帶25歲妹回家！　大S親發聲

「藝人嫖客花名冊」瘋傳！狗仔揭：很大的未爆彈

愛女生前遭性侵！父為討公道動私刑打死他

李妍瑾凌晨1036字還原「彈頭強壓摸胸」現場

唐綺陽警告聖誕節2星象變化「負能量爆棚」：會壓垮生活

李妍瑾直播爆走「扯到周杰倫」曝溫泉事件叫囂彈頭

《女人我最大》女星宣布懷孕！

「神秘光球」37秒飛越西港被拍到

瑪莎惡少把男大生打重傷！竟反告傷害：他也有動手

彈頭秒回李妍瑾！認了指控「我當時妹太多」：深深地道歉

林俊傑遭曖昧點名氣炸　網友再曝「4私密截圖」

王力宏早洩自戀人格！為李靚蕾訂製生日蛋糕「主角全是自己」

被約泡湯不喜歡為何還去？李妍瑾說

「人妻女神」驚爆賣淫！狗仔4線索指出身分

李靚蕾舊衣穿4年「耳環戴16年」打臉拜金說

更多

最夯影音

更多
雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒

雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒
消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

聲林之王3_EP04_ PROMO自創曲大展個人魅力 老師們讚嘆不已

聲林之王3_EP04_ PROMO自創曲大展個人魅力 老師們讚嘆不已

李佳穎40歲不急嫁「等想受孕的時候」　不害怕踏入婚姻「什麼大風大浪沒見過」

李佳穎40歲不急嫁「等想受孕的時候」　不害怕踏入婚姻「什麼大風大浪沒見過」

對向車路口未讓直行！左轉竄出　駕駛閃避不及...直接衝撞早餐店

對向車路口未讓直行！左轉竄出　駕駛閃避不及...直接衝撞早餐店

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面