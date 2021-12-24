老公「網路約炮」男女通吃！整根潰瘍害妻染梅毒　法院准了休夫

▲桃園市某人夫與妻結婚多年卻揹著妻子出軌，對象包括男女皆有，還染上性病傳給妻子，妻子察覺後決心訴請離婚，法院判准。（圖／達志／示意圖）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某人夫有雙性戀傾向，結婚多年經常背著妻子約炮，甚至還上男同志網站約炮，因此感染性病還傳給妻子。人妻事後察覺感染性病詢問原委，人夫竟以工作在外過夜被感染為由欺騙，事後人妻查看丈夫手機驚覺他上網約炮，且對象不分男女，悲痛之餘向法院訴請離婚。桃園地院法官認為，人夫背棄婚姻忠誠義務，行止份際乖離社會倫常，判准離婚，可上訴。

人妻主張，她與丈夫結婚十餘年，因體諒丈夫有先天性動脈萎縮與癲癇痼疾，仍然對其不離不棄照顧，但丈夫卻常以工作為由需在宿舍過夜為藉口，鮮少與人妻進行性生活；未料，丈夫在2007年因陰莖潰瘍就醫，醫師診斷出罹患梅毒，人夫還刻意隱瞞欺騙妻子，甚至還讓她也被感染，隔年發現下體也出現潰瘍症狀，就醫確認染上梅毒。當時妻子曾詢問丈夫，丈夫還辯稱，是在外宿宿舍時與人共用衛浴、或因癲癇輸血遭傳染等途徑，妻子雖存疑但最後還是選擇相信。

人妻指控，2009年間，她偶而發現丈夫在男同志交友網站註冊，還刊登自己照片並與其他男性鹹濕視訊對話紀錄等訊息，手機還出訊息「好想再跟你爽一次」等鹹濕對話，人妻這才驚覺老公背著她出軌，且約炮對象居然不分男女，追問下丈夫才坦承早已感染梅毒等性病。後來丈夫索性於2009年間離家，更對她不聞不問，直覺婚姻早已名存實亡，因此向地院訴請離婚。

桃園地院傳訊人夫出庭，經法院多次通知人夫均未到庭，也未提出任何書狀聲明辯解等陳述；法官認為，人妻主張丈夫男女關係混亂，導致其感染梅毒等性病，並提出就醫與對話紀錄，並提供丈夫在男同志網站刊登訊息與簡訊佐證。

法官審酌，人夫男女交往關係複雜，背棄婚姻忠誠義務，行止份際乖離社會倫常，當非一般配偶所得容忍。分居至今，雙方除商談離婚事宜外，幾無任何聯繫，分居期間未見雙方有何積極修補或維護婚姻感情之良性互動行為，判准離婚，本案還可上訴。

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