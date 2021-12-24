外送員接奇怪訂單！備註寫「幫買：撿錢來」　最後救下一條人命

▲外送員收到奇怪備註。（圖／翻攝自看看新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸重慶一位外送員日前接到一單跑腿業務，但訂單上卻寫著「幫買：撿錢來」，他感覺不對勁，之後撥打了報警電話，最終成功救下對方一命。

據《看看新聞》報導，羅川是一名外送員，他日前接到一單跑腿業務，配送費有30多元（人民幣，下同），等他仔細一看，上面竟然寫著「幫買：撿錢來」。

看到這羅川充滿疑慮地撥打對方電話，想問問要幫忙送什麼東西，可電話一接通更納悶了，「我說你要買什麼東西嗎 ，他說我不買什麼東西 ，他說你過來 ，我把我手機送給你 。」

▲下單男子所在位置。（圖／翻攝自看看新聞）

奇怪的訂單、奇怪的要求，羅川感覺對方有點不對勁，為了搞清楚狀況，他騎著摩托車往下單人的位置前去。

羅川說：「在我過來的路上 ，他還給我發了一張照片，是在鵝公岩大橋上的人行道外面的欄桿，照的一張欄桿的照片，我想了一下 ，那個鵝公岩大橋上面不能走人得嘛，他怎麼站在那上面呢，而且還要把手機給我，看到他發的這個信息（訊息）過後，我就覺得糟了，可能這個人有點想不開，在橋上怕是要跳橋哦。」

感覺對方有輕生念頭，羅川在尋找途中趕緊撥打報警電話，並一直保持和下單人共享位置，直到民警趕來。

過程中，羅川一直在拖延時間，當時下單人一直催促，他則回說「那邊上有水我怕，我說你過來，你把東西拿給我再回去都沒事」。

▲羅川獲得公司獎勵的1萬元人民幣。（圖／翻攝自看看新聞）

一番周旋為民警挽救輕生者爭取到時間，在得知男子被民警救下後，羅川懸著的心才放了下來。重慶市公安局水警總隊民警李勁表示，該名男子情緒還是比較激動，民警輔警就把他帶離了江邊，回到了派出所，「這名男子也比較年輕，我們就從人生家庭，各個方面對他進行開導。」

原來，該名男子是外地人，前兩天來重慶見女友，不曾想女友提出了分手，一時想不開就有了跳江輕生的念頭，還打算在人生最後一刻將自己的手機等貴重物品隨緣送給一位外送員，沒想到正是這些反常舉動引起了羅川的警覺。羅川所在的外賣平台在得知這件事情後，特意獎勵了他1萬元（約新台幣4.3萬元），對其熱心救人的行為進行了表揚。