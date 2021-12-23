外送員太少沒人送！foodpanda德國撤出6城市　出售日本事業體

▲foodpanda將縮小德國服務範圍，同時出售日本事業體。（圖／記者黃克翔攝）



記者王佩翊／編譯

餐飲外送平台foodpanda的德國母公司Delivery Hero在22日宣布，2022年第一季將出售旗下日本事業體foodpanda Japan，同時也將縮編德國事業體，從法蘭克福、慕尼黑等6個城市中撤出服務。據悉，日本與德國業務都是因為受到會員數增加，但外送員人數卻不足等問題影響，才會考慮變更經營策略。

根據Impress Watch、《路透社》報導，Delivery Hero22日宣布，將會減少foodpanda在德國的營運城市，並且售出日本事業體。Delivery Hero今年夏天以柏林為始，陸續擴展至各個城市。然而使用者人數增加與外送員不足的問題卻在年底越發顯著，因此該公司決定將柏林以外的業務縮編，預計將撤出科隆、杜賽道夫、法蘭克福、漢堡、慕尼黑以及司徒加特等6個城市。事實上，該公司上個月才剛進入科隆、杜賽道夫以及司徒加特市場。

Delivery Hero首席執行長奧斯特貝格（Niklas Oestberg）在聲明中表示，「如今公司面臨著與當初進入這個市場時截然不同的現實，我們懷著沉重的心情，需要尋求其他更具潛力的發展機會。」

Delivery Hero的業務遍及全球50多國，今年6月才首次在柏林試營運foodpanda平台，並在8月將其拓展到其他城市，怎知如今卻只能退場。

除此之外，由於日本業務同樣面臨外送員不足的問題，因此該公司決定於2022年第一季出售日本事業體。foodpanda平台2020年9月首次進軍日本，服務範圍遍及東京、橫濱、神奈川、千葉、名古屋、大阪、廣島、福岡、京都等地，甚至4月才剛收購外送平台「FOODNEKO」，怎知如今卻只能黯然撤出市場。

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